Marc Marquez, dopo tre mesi senza moto il campione spagnolo torna in sella col motocross

Tre mesi senza moto sono stati abbastanza per Marc Marquez dopo aveva abbandonato in anticipo per infortunio la stagione MotoGp che l'ha visto tornare dominatore come era qualche anno fa. Così, a pochi giorni dal Natale, il fuoriclasse di Cervera ha deciso di riaccendere la passione e cominciare a preparare il 2026, dedicando qualche ora al motocross su una pista vicino a casa. «Primo giorno in sella. Ci aspetta un sacco di lavoro, ma è ora di iniziare ad accumulare ore e sensazioni. Passo dopo passo», ha scritto il campione del mondo in un messaggio postato su Instagram insieme con una foto che lo ritrae in azione con una Ducati da cross. Qualche giorno fa, alla festa Ducati a Borgo Panigale, Marquez aveva annunciato che questa settimana sarebbe tornato in sella ed è stato di parola, facendo alcuni giri sul circuito da motocross di Alcarras, a Leida, insieme al fratello, Alex Marquez, e a Diogo Moreira. Il brasiliano, campione del mondo di Moto2 nel 2025, si trova molto bene con i Marquez, approfittando dell'opportunità di allenarsi con i due migliori piloti della classe regina, dove esordirà quest'0anno con il team Honda Lcr.

Per Marc, è stato il primo assaggio di un percorso che non sarà facile, come ha sottolineato lui stesso, anche perchè sarà necessario procedere con prudenza, evitando di ripetere l'errore commesso in passato. Nel 2020, affrettò più volte i tempi di recupero dopo l'infortunio della prima caduta al Gp di Spagna, gettando la stagione e ipotecando in negativo anche quelle successive prima di ritrovarsi quest'anno nel team Ducati ufficiale. Superato il Natale, mancheranno solo due mesi alla partenza del motomondiale, prevista nel fine settimana del 27 febbraio-1 marzo in Thailandia e anticipata dai consueti test a gennaio e febbraio. Una corsa di nove mesi che porterà fino al gran finale del 22 novembre a Valencia e che vedrà Marc Marquez ancora favorito. Un pronostico che non pesa sulle spalle esperte del nove volte campione del mondo, deciso come si è visto a presentarsi al meglio al primo semaforo verde.

Dorna ha intanto annunciato un nuovo accordo pluriennale con Sky Italia grazie al quale Sky e Now continueranno fino al 2027 a trasmettere in diretta esclusiva tutti i Gran Premi di MotoGP, Moto2 e Moto3. Diverse gare delle tre classi saranno trasmesse anche in chiaro su TV8. «Siamo orgogliosi del nuovo accordo - ha commentato l'ad di Sky Italia, Andrea Duilio - Da 11 anni il motomondiale è un punto fermo dell'ampia offerta motoristica del nostro canale sportivo e continuerà ad esserlo fino alla fine del 2027». «La MotoGP ha registrato un aumento dell'audience media globale nel 2025, una crescita significativa della sua fanbase globale e nove record di spettatori, quasi metà della stagione - ha sottolineato il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta -. Puntiamo ancora più in alto guardando al futuro».