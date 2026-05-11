Marc Marquez già in piedi dopo l'operazione: «È stata un successo». Campione spagnolo posta foto in piedi a bordo piscina

In piedi a bordo piscina, col sorriso ed il pollice alzato. Marc Marquez rassicura tutti sui social dopo la doppia operazione delle scorse ore per la brutta caduta durante la gara sprint del GP di Le Mans. Il pilota spagnolo della Ducati si è mostrato già in piedi in una foto su Instagram dove ha spiegato che «l'operazione è stata un successo. Sono veramente grato per tutti i vostri messaggi di supporto. Grazie al team medico per il loro incredibile lavoro». Per Marquez due interventi chirurgici a Madrid: il primo è quello al quinto metatarso del piede destro, fratturatosi nell'impatto col terreno, il secondo invece quello legato alla spalla, dato che una vite si è leggermente storta, andando di conseguenza a toccare il nervo.