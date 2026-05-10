Marc Marquez già operato a Madrid dopo la caduta nella Sprint. Intervento ok ma tempi di recupero incerti

Marc Marquez è stato operato a Madrid dopo la caduta nella Sprint e l'intervento è andato bene. Il nove volte campione del mondo è entrato in sala operatoria poco dopo le 9:00 del mattino ed è uscito poco prima delle 14:00. Poco prima della partenza della gara della classe regina sul circuito Bugatti di Le Mans, il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, ha confermato a Dazn che l'intervento chirurgico era andato a buon fine: «In questo momento tutti i nostri pensieri sono rivolti a Marc Márquez, che è appena uscito dall'intervento e tutto è andato bene ", ha confermato l'italiano. Al momento, è confermata solo l'assenza di Marquez al Gp di Catalogna, mentre non si è ancora parlato del Gp d'Italia al Mugello a fine mese. «La sua salute è la priorità", quindi tutte le tempistiche saranno rispettate, senza fretta.