Marc Marquez in Melasia vince il gran premio davanti ad Acosta. Bezzecchi solo sesto

Il titolo ora è davvero ad un passo. Marc Marquez vince anche il Gran Premio di Sepang ed ipoteca il mondiale piloti di MotoGp. Prendendo in prestito un termine dal tennis, il campione della Ducati il prossimo weekend in Qatar avrà a disposizione il primo match point per fare proprio il suo decimo titolo iridato: dovrà conquistare 30 punti in più di Jorge Martin che, dal suo canto, potrebbe anche essere assente per l'infortunio al polso destro. In Malesia lo spagnolo di Cervera è stato protagonista di una gara senza sbavature che lo vede salire a 399 punti in classifica, 44 in più di Jorge Martin e 67 in più di Marco Bezzecchi.

Festeggia anche la Ducati che balza in testa alla classifica costruttori a scapito della Aprilia che si deve accontentare del quarto posto di Ai Ogura con la Trackhouse e del sesto di Bezzecchi con la moto ufficiale. In continua crescita la Ktm: Pedro Acosta chiude secondo e così insidia anche la terza posizione della classifica piloti di Bezzecchi. Fa bene anche Enea Bastianini che chiude quinto con l'altra moto della scuderia austriaca. Terzo posto in gara a Sepang per la Ducati Gresini guidata da Alex Marquez che partiva dalla pole position.

«Questo è quello che devi fare in un Gran Premio: quando c'è il giorno della gara devi essere concentrato. Abbiamo fatto una gara perfetta. Sono felice», ha commentato con soddisfazione Marc Marquez al traguardo. «Il Mondiale? Manterrò il focus, dobbiamo continuare ad essere concentrati ancora. Ed io sarò concentrato», ha concluso il pilota catalano rispondendo a chi gli chiedeva se sente il titolo già suo. In pista Marc Marquez ha conquistato la testa grazie ad una buona partenza che lo ha messo davanti al fratello Alex.

Per il resto si è limitato a gestire moto e pneumatici, mentre gli avversari più indietro si sono dovuti accontentare di duellare tra loro per salire sugli altri due posti sul podio. Ad avere la meglio Pedro Acosta, protagonista di un finale di stagione di altissimo livello. La delusione, invece, dipinge il volto di Bezzecchi, arrivato sesto al traguardo: il riminese è andato all'inseguimento di Marc Marquez e del fratello Alex, ma ha dovuto subito cedere all'arrembante Pedro Costa con la Ktm e verso il finale al rinato Ai Ogura con la Aprilia Trackhouse.

Nell'ultimo giro Bezzecchi, in crisi con le gomme, si è visto superare anche da Enea Bastianini con la Ktm. Volti scuri nella scuderia di Noale che, complice anche l'infortunio di Jorge Martin, perde la testa della classifica costruttori. Proprio lo spagnolo nel weekend ha provato a risalire in sella alla moto per continuare a lottare per il titolo piloti, ma il dolore lo ha costretto a desistere. Probabilmente ci riproverà in Qatar, anche se i giochi sembrano essere ormai scritti a favore di Marquez.