Marc Marquez in pole a Jerez: con la sua Ducati, sull'asfalto umido, precede la Honda di Zarco

Marc Marquez con la Ducati ha conquistato la pole position del Gp di Spagna sul circuito di Jerez. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto la Honda di Johann Zarco e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarto tempo per l'Aprilia di Marco Bezzecchi. «Per la pista bagnata non abbiamo fatto niente di speciale. Abbiamo un buon feeling sul bagnato, sempre. Contento perché la pole è sempre un grande aiuto per la gara».

Marc Marquez analizza la sua pole position conquistata con la Ducati al Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez. «I ragazzi sono stati bravissimi anche per la strategia perfetta per l'ultima gomma. L'obiettivo era partire in prima fila, ora pensiamo alla gara. Siamo messi bene. Partire davanti rende tutto più semplice. Possiamo divertici». Sorride Fabio Di Giannantonio per il terzo posto in griglia al Gran Premio di Spagna di MotoGp sul circuito di Jerez. L'italiano della Ducati VR46 partirà alle spalle di Marc Marquez e Johann Zarco.