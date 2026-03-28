Marc Marquez: «Io e le Ducati miglioriamo, ma ad Austin è Bezzecchi il favorito»

Marco Bezzecchi viene da un doppio successo, Marc Marquez è un vincitore seriale ad Austin. Sono ancora loro gli annunciati protagonisti nel fine settimana al 'Circuit of the Americas', che ospita la terza tappa del Mondiale MotoGp. Il romagnolo è in forma smagliante e l'Aprilia lo asseconda in tutto, essendosi dimostrata finora superiore alle Ducati, così il suo obiettivo è semplice, vincere ancora. Non lo dice chiaramente, anzi: «Cercheremo di continuare il nostro slancio e a offrire buone prestazioni, ma qui si riparte da zero, ogni gara è un capitolo a sé e poi bisogna fare i conti con Marc... ha più vittorie lui qui che io in tutta la mia carriera».

«Sono comunque felice di essere tornato qui. È un circuito superbo, anche se complicato e molto particolare - ragiona ancora Bezzecchi, leader della classifica -. Pensare al Mondiale? Mancano ancora 40 gare tra Sprint e Gp, è davvero troppo presto. Vorrei essere competitivo per tutta la stagione e cercherò di lavorare al meglio tutti i weekend, ma oggi non voglio riempirmi la testa di queste cose...". Oltre a Marquez deve guardarsi anche da Jorge Martin, il compagno di scuderia che sta affinando il feeling con la moto di Noale.

«Ho ottime sensazioni dopo le prime due gare e cercheremo di confermarle - le parole del madrileno, che ha perso in pratica tutta la stagione scorsa - Stiamo facendo un buon lavoro, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra, sottolinea anche lui, che è secondo nella classifica del mondiale. Il re di Austin è però Marquez, che ad Austin ha vinto sette volte nella classe MotoGp. E' evidente che il pluricampione del mondo è ancora condizionato dall'infortunio alla spalla destra subito lo scorso ottobre: «Sulla moto, sento di avere uno stile di guida molto strano. Non mi sento come l'anno scorso, rilassato, a mio agio, sono rigido - ammette il catalano - Austin si adatta al mio stile ma i primi due settori sono molto fisici e ancora non sono al 100%.

Il favorito è Bez, che sta dimostrando una grande velocità. Io cercherò di fermarlo ma in questo momento è il pilota più veloce». Reduce dal successo nella gara sprint a Goiania, ma solo quarto nel Gp, Marquez cercherà di dare tutto questo weekend in Texas per affrontare da una posizione migliore la sosta di tre settimane che seguirà a causa del rinvio del Gp del Qatar a causa della guerra in Medio Oriente.

Tra i piloti Ducati, c'è molta fiducia nel team VR46, con Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli che cercheranno di fare prestazioni brillanti, almeno all'altezza della coloratissima livrea a tema Usa che sfoggeranno le loro moto. «Sono contento di poter riprendere questi colori e ci sono tante cose che ci fanno arrivare qui con vibrazioni positive» dice il romano, pronto a replicare se serve il duello bollente con Marquez. «Mi sono divertito tantissimo, le nostre sfide sono state aggressive ma pulite. Abbiamo dimostrato il modo perfetto di esprimere il motorsport», conclude il romano.