Marc Marquez il più veloce nelle prime libere ad Aragon. Il pilota Ducati ha preceduto le Aprilia di Fernandez e Bezzecchi

Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nelle prime libere della MotoGP in vista del del GP di Aragon. Il pilota Ducati in 1'47«532 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez (+0.035) e Marco Bezzecchi (+0.221). Quarto tempo per Alex Marquez (Ducati, +0.264) e quinto per Pedro Acosta (Ktm, +0.713). Jack Miller, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Firmin Aldeguer e Fabio Quartararo completano le prime 10 posizione. Diciottesimo Jorge Martin (+1«591), leader del mondiale, addirittura 20/o Francesco Bagnaia, con un ritardo di 1«875. Alle 15 le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti ammessi direttamente al Q2 di domani.