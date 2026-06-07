Marc Marquez torna a volare in Ungheria: il più veloce nelle libere e poi agguanta la pole

Marc Marquez con la Ducati ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Ungheria di MotoGp. Lo spagnolo ha girato in 1’36”785, precedendo di 0,053” la Ktm di Pedro Acosta. Terzo Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini. Quarto Fabio Di Giannantonio, davanti a Pecco Bagnaia. Sesto tempo per Marco Bezzecchi con la prima delle Aprilia, davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin.

Marc Marquez con la Ducati ha realizzato anche il miglior tempo nelle libere del sabato mattina. Lo spagnolo ha girato in 1’37”436, davanti all'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio e alla Ktm di Pedro Acosta. Quarto tempo per Marco Bezzecchi con l'Aprilia che ha preceduto Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia. Il torinesi torna subito in pista per le Q1 dove cercherà la qualificazione in Q2.