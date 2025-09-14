Marc Marquez trionfa anche a Misano, campione spagnolo ad un passo dal titolo. L'Aprilia di Bezzecchi alle sue spalle

Saltata una casella con la caduta nella Sprint di ieri, Marc Marquez ha ripreso il suo cammino trionfale andando a prendersi la vittoria, con la consueta autorità e predominio, nel Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 16/a prova di un Mondiale MotoGp che con tutta probabilità lo incoronerà vincitore al prossimo appuntamento, tra due settimane in Giappone. Il campione della Ducati ha 182 punti di vantaggio sul fratello Alex, arrivato terzo, e ottenendo soli tre punti in più di lui a Motegi eguaglierà Valentino Rossi, con nove titoli mondiali in bacheca. In una sorta di fotocopia della gara breve di ieri, finale a parte, Marquez ha conquistato la 99esima vittoria in carriera. Partito quarto in griglia, allo scattare del verde ha superato la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati Gresini di Alex, infilandosi dietro a Bezzecchi che era partito dalla pole position. Il riminese ha provato a resistergli ma appena ha commesso un errore di traiettoria è stato superato al 12/o giro dallo spagnolo, il quale ha continuato a spingere guidando con attenzione per portare a casa la sua undicesima vittoria stagionale, oltre alle 14 nelle gare sprint.

«Oggi ho dato tutto quello che avevo. Dopo l'errore di ieri, oggi ero ancora più concentrato - ha commentato Marc -. Ho seguito Bezzecchi finchè non ha fatto un errore e ho preso il comando. Marco però è stato strepitoso, non mollava mai e ho dovuto restare sempre concentrato. Inoltre, sentivo anche un po' di pressione extra, perchè per Ducati era importante vincere anche il secondo Gran Premio dell'anno in Italia». E in effetti ai box Ducati si è festeggiato, perchè subito ai piedi del podio si sono piazzati i portacolori della Ducati VR46, Franco Morbidelli quarto e Fabio Di Giannantonio quinto, con un'altra Desmosedici, quella di Fermin Aldeguer (team Gresini) ad occupare la sesta piazza. Ma in un bilancio più che positivo si è riconfermata la crisi di Francesco Bagnaia. Anche questo fine settimana si è chiuso per lui in modo amaro: partito ottavo, il suo peggior piazzamento in griglia a Misano, Bagnaia ha fatto ancora peggio del 13/o posto di ieri, scivolando fuori pista al decimo giro.

L'Aprila ha ottenuto un altro bel risultato e Bezzecchi si è confermato un combattente e un vincente. «Abbiamo fatto un passo incredibile. Siamo stati super competitivi tutto il weekend: una vittoria e un altro podio - ha detto il riminese -. È stato molto bello. Volevo vincere, con tutto me stesso ma la Ducati è ancora avanti. Riuscire ad essere così veloci fino alla fine con le gomme per loro è normale, per noi mica tanto». Ora due settimane di stop, poi la Rosse di Borgo Panigale e Marquez cercheranno di prendersi il titolo in casa Honda e a rompere le uova nel paniere potrebbe essere solo Alex: «Sono l'unico che può ancora contendere il titolo a mio fratello - ha dichiarato - ma Giappone e Indonesia non sono le mie piste preferite. Comunque, già arrivare secondo nel Mondiale sarà un grandissimo risultato».