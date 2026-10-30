Marco Antonelli al Mugello prima di partire per il Messico: «Vedo più facile la vittoria di Kimi che del mio team»

«Vedo più facile la vittoria di Kimi nel mondiale di Formula 1 che il titolo italiano nel Gran turismo con il mio team». Lo dice Marco Antonelli, padre di Kimi Antonelli. Antonelli senior è all'autodromo del Mugello per supportare il proprio team Akm Motorsport alla conquista del titolo italiano. Sulla pista toscana, infatti questo weekend andrà in scena l'ultima gara e la Mercedes Amg Gt3 guidata dalla coppia composta dall'israeliano Guy Albag e dal piacentino Lorenzo Ferrari della scuderia Antonelli è in testa alla classifica generale con 13 punti di vantaggio sulla Lamborghini Huracan Gt3 Evo2, condotta dal romano Edoardo Liberati, dal padovano Mattia Michelotto e dal torinese Ignazio Zanon.

Marco Antonelli, forse per scaramanzia, non aggiunge molto sullo straordinario obiettivo che il figlio sta per raggiungere in Formula 1. ''Non ho niente da dire, obiettivamente è stato molto bravo, un percorso inaspettato'', afferma. Fra le molteplici combinazioni aritmetiche, domenica, in caso di vittoria di George Russell, a Kimi basterà giungere nono per aggiudicarsi matematicamente il titolo iridato 2026. Per questo Marco Antonelli, che domani mattina parte per il Messico, vede più impegnativa la conquista del titolo italiano in Gt. ''Sono più concentrato qui, stiamo lavorando a 360 gradi con un occhio alla qualifica di domani - dice - Tredici punti di vantaggio in campionato si gestiscono cercando di andare il più veloce possibile e poi i conti si faranno alla fine della gara''.