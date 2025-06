Marco Bezzecchi in pista sulla RSV 4 biposto con mamma Daniela. Il giro a Misano alla vigilia della Race of Stars

L'Aprilia All Stars 2025 sul circuito di Misano Adriatico è stata una grande festa per gli appassionati, e non solo. È stato anche - e soprattutto - un momento di unione e condivisione con gli amici e con la famiglia. Non solo per i visitatori ma anche per i piloti. Lo sa bene il campione di MotoGp Marco Bezzecchi, classe '98, reduce da una prima posizione sul circuito britannico di Silverstone, che a Misano - sulla pista intitolata a Marco Simoncelli - ha vissuto un momento davvero speciale, indimenticabile.

Il pilota ha infatti corso sul circuito di Misano, sabato, alla vigilia della giornata dedicata alla Race of Stars organizzata da Aprilia, in sella alla RSV 4, la biposto del marchio, con una passeggera d'eccezione: la mamma Daniela che era evidentemente entusiasta di trovarsi in moto dietro al figlio, per un giro adrenalinico: un'esperienza davvero unica ed indimenticabile per entrambi. «Era emozionata - ha raccontato sorridendo il campione - ma era tranquilla perché avevo tutto sotto controllo: si è divertita molto e mi ha regalato una bella gioia».