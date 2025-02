Marea rossa a Fiorano per l'esordio in pista della SF-25, c'è anche Elkann

Giornata di grande entusiasmo in rosso a Fiorano per l'esordio ufficiale della nuova monoposto Ferrari di Formula 1, la SF-25, guidata in mattinata da Charles Leclerc. Proprio come successo un mese fa, quando Lewis Hamilton ha girato per la prima volta sulla stessa pista, con una monoposto degli anni scorsi, la risposta dei ferraristi è stata da grandi occasioni. A centinaia avevano raggiunto Fiorano già dalle prime ore del mattino per piazzarsi a bordo pista. Presente per l'evento anche il presidente della Ferrari, John Elkann. Dalle immagini diffuse sui social dalla Scuderia Ferrari, si vede anche Hamilton che col cellulare inquadra il compagno di squadra mentre accende il motore ed esce dal box.