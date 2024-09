Maria Conti prima donna alla guida di Maserati Corse. Subentra a Sgro che ha guidato l'esordio in Formula E e nel Gt2

Cambio al vertice di Maserati Corse. La case del Tridente ha ufficializzato la nomina di Maria Conti, già Chief Communication Officer del costruttore modenese, alla guida delle attività sportive. Con l'1 ottobre la manager prende il posto di Giovanni Sgro, che ha diretto la divisione al rientro alle competizioni agonistiche: l'esordio in Formula E, il mondiale a zero emissioni, e la partecipazione al Fanatec Gt2 Europea Series. «Ringrazio Giovanni per la passione con la quale ha sostenuto il ritorno di Maserati in pista e per aver contribuito a far diventare Maserati Corse realtà», ha dichiarato il Ceo Davide Grasso.

«Abbiamo iniziato a scrivere una nuova pagina importante dei centodieci anni di storia del nostro marchio, che è tornato lì dove è nato, collezionando vittorie, soddisfazioni e importanti risultati nei circuiti di tutto il mondo. Auguro a Giovanni il meglio per le prossime sfide professionali che lo vedranno protagonista», ha aggiunto il numero uno della casa del Tridente ricordando anche il lavoro di Sgro per lo sviluppo e il lancio dell’esclusiva halo car Maserati McXtrema. In due stagioni nel mondiale elettrico, Maserati ha vinto due gare e conquistato altri tre podi con Maximilian Günther.

Con la designazione di Conti, la presenza italiana e femminile aumenta ulteriormente nel motorsport: è la prima donna a gestire la divisione agonistica di Maserati, ma è anche fra le poche in assoluto a livello globale. In Formula E, dove continuano a non esserci piloti del vivaio nazionale (sia Edoardo Mortara sia Lucas di Grassi hanno anche il passaporto italiano), Francesca Valdani è Team Manager e Sporting Director della Nissan, Elisa Sacchini è Sporting Manager della Mahindra, Tiziana di Gioia (ex Juventus, tra le altre cose) è Chief Revenue Officer della Formula E e Claudia Denni ne è la Sporting Director. Alessandra Ciliberti, che era la Technical Manager della Fia incaricata dello sviluppo della nuova monoposto di Formula E, è invece approdata in Formula 1.

Al rientro dalla maternità, Maria Conti è attesa da una questa responsabilità. Conosce l'agonismo motoristico avendo seguito l'avventura di Alfa Romeo (con Sauber) in Formula 1: nel suo nuovo ruolo riporterà direttamente a Grasso e, dal punto di vista funzionale, a Jean-Marc Finot, numero uno del motorsport di Stellantis, gruppo che non ha ancora ufficializzato se confermare il proprio impegno in Fomula E anche con il progetto Gen4. «Maria fa parte della famiglia Maserati – ha concluso Grasso – Sono particolarmente orgoglioso che in questo momento sia una donna a guidare le attività in pista e a portare la sua competenza, la sua energia e il suo entusiasmo nelle competizioni».