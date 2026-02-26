Mario Isola Direttore Generale di Aci Sport. La Russa: «Un top player per il nuovo corso dell'automobilismo sportivo italiano»

La campagna acquisti è da sempre un momento molto emozionante per ogni sport. Vale anche dunque per quelli motoristici, ma in questo caso non stiamo parlando di piloti da milioni di fan. Ma di figure che fanno fare un salto di qualità a tutto il movimento. E come tutti i presidenti che si rispettino quando annunciano di aver acquistato per la propria squadra un top player, anche quello dell'ACI Geronimo La Russa esprimendo “piena soddisfazione” nell'annunciare che Mario Isola dal 1° luglio assumerà l’incarico di nuovo direttore generale di ACI Sport Spa.

Il manager milanese approda alla Federazione Sportiva Automobilistica nazionale dopo una proficua esperienza trentennale alla Pirelli che lo ha portato alla Direzione Sport del gruppo. “Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport” spiega La Russa. “Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano”.

“Una scelta – conclude il presidente dell'ACI - che, ne sono convinto, rafforzerà e renderà ancor più dinamica l’azione di ACI Sport Spa. Mario Isola, oltre a essere un professionista capace e stimato, ha infatti il piglio giusto per guardare alle nuove sfide con lungimiranza ed entusiasmo”.

Esprime grande soddisfazione anche il neopresidente di ACI Sport Spa Luigi Battistolli: “Mario Isola non ha certo bisogno di presentazione. Lo accogliamo con entusiasmo, sicuri che saprà dare ancor più forza a un team che ha come obiettivo quello di rendere sempre più efficiente ciò per cui ci impegniamo ogni giorno”. In fine anche Gian Carlo Minardi, attuale consigliere delegato di ACI Sport Spa e grande rappresentante del mondo dei motori, non ha dubbi: “Ho sempre apprezzato il lavoro di Mario Isola, la storia e i risultati da lui ottenuti sono il miglior biglietto da visita per comprendere quanto importante sia questa scelta”.