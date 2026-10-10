Marquez vince la Sprint in Indonesia e, per la prima volta in stagione, conquista la vetta solitaria del Mondiale

Raul Fernandez ha visto rovinata la prima pole position della sua carriera in MotoGP da un tamponamento che poco dopo lo starter ha eliminato lui e Marco Bezzecchi dalla sprint in Indonesia. Ne ha approfittato Marc Marquez, seguito sul podio da Ai Ogura (con l'Aprilia Trackhouse) e dal romano Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team), a loro volta favoriti da un errore di Jorge Martin mentre era secondo quarto all'arrivo. Marquez é così tornato in testa alla classifica - era già accaduto dopo Misano -, con 4 punti di vantaggio su Martin (343 contro 339).

Terzo é Bezzecchi con 284 punti, quarto Pedro Acosta (sesto nella sprint) a 247. I 13 giri sul circuito di Mandalika hanno vissuto due momenti chiave. Alla partenza, quando in quattro si sono trovati a cercare la traiettoria migliore per affrontare la prima curva. Il più deciso è stato Marc Marquez, scattato dalla seconda fila. La sua manovra per inserirsi ha costretto Di Giannantonio ad allargarsi e, con un effetto domino, Bezzecchi a fare altrettanto. Il riminese dell'Aprilia - che probabilmente ha salutato i sogni iridati - ha dovuto rallentare, venendo centrato da Fernandez.

Entrambi a terra, con lo spagnolo furioso. Il secondo episodio a cinque tornate dalla fine, con Martin in testa ed un buon margine di vantaggio su Marquez. E' stato però costretto a farsi superare per un problema di pressione troppo bassa all'anteriore. L'intenzione era di recuperare grazie al calore raccolto nella scia dell'avversario, per poi cercare di riportarsi avanti. Ma il ducatista ha vanificato questa strategia. Non si é lasciato sfuggire il regalo, inatteso quanto gradito, ed é scappato via, tenendo agevolmente a bada il tentativo di ritorno del madrileno dell'Aprilia, che ha poi peggiorato la sua giornata con un errore ed é stato superato anche da Ogura e Di Giannantonio.

Per il campione MotoGP in carica é l'ottavo successo quest'anno in una sprint, il 23/o in carriera. «Ho provato a fare il meglio per salvare un fine settimana molto difficile, per ora ci stiamo riuscendo - ha commentato Marquez a Sky -. E' un buon risultato per il mondiale. Ho avuto anche un momento di fortuna con il problema di pressione di Martin. Oggi ho raccolto più di quanto mi aspettavo. La partenza? E' stata un momento critico, con quattro piloti in pochissimo spazio».

«Ho perso una bella opportunità di vincere, peccato perché era quasi fatta. Ho provato a gestire il problema della pressione, dopo aver lasciato passare Marc, per poi riavvicinarmi. Invece ha finito per farmi perdere concentrazione. Avevo l'opportunità di ripassarlo all'ultimo giro. Ma dopo quell'errore ho preferito gestire» ha spiegato Martin. Fernandez, nerissimo per la manovra di Bezzecchi, ha accusato l'italiano di non aver fatto nulla per evitare di invadere la sua traiettoria. «Ha aperto la porta a due Ducati, nostre rivali. Ora ho l'indice della mano destra rotto - ha aggiunto lo spagnolo dell'Aprilia Trackhouse - Domani proverò nel warm up, poi vedremo se potrò fare la gara». «E' lui che mi ha toccato - la replica di Bezzecchi -, ma è chiaro che è un incidente di gara».