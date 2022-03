Marquez accusa ancora diplopia: «Meno grave, ma devo riposare». Pilota Honda si ferma ancora «Sembra che io stia vivendo un déjà vu»

A confermare il nuovo episodio di diplopia è lo stesso Marc Marquez tramite un tweet: «Sembra che io stia vivendo un déjà vu. Durante il viaggio di ritorno in Spagna ho iniziato a provare disagio per la mia vista e abbiamo deciso di incontrare il dottor Sánchez Dalmau - le sue parole su Twitter - che ha confermato un nuovo episodio di diplopia». Lo scorso novembre Marquez era stato costretto a saltare l’ultima gara di Valencia e i successivi test di Jerez de la Frontera per le conseguenze di una caduta in allenamento mentre faceva motocross. Lo spagnolo già al tempo aveva sofferto dello stesso problema agli occhi avuto nel 2011. «Fortunatamente è meno grave dell’infortunio che ho avuto alla fine dell’anno scorso - conferma proprio lui -. Ma ora è il momento di riposarsi e aspettare per vedere come si evolverà l’infortunio. Come sempre, grazie mille a tutti voi per il vostro supporto!».