Marquez: «Aragon mi piace tanto, se al 100% punto alla vittoria». Martin: «l'Aprilia migliora a ogni gara, spero di tener testa a Marc»

«L'Aprilia quest'anno ha trovato qualcosa, è palese, i piloti sono veloci su ogni pista. Qui abbiamo un misto di vari tipi di curve, vedremo. Io mi sento bene con la moto, so che se riesco a tirare fuori il 100% posso puntare alla vittoria. Se vogliamo lottare per il campionato dobbiamo per forza finire davanti ai nostri rivali». Lo ha detto Marc Marquez nella conferenza stampa piloti ad Aragon, una pista «che mi piace e si addice al mio stile di guida - ha aggiunto -. La prima volta che ho corso qui era il 2010 e con la 125 tallonavo alcuni piloti Moto2. La mia gara finì alla prima curva, ma è un circuito in cui mi diverto a prescindere dal risultato».

Lo spagnolo della Ducati ufficiale, terzo nella classifica generale, ha ammesso di aver ancora problemi al braccio destro, più volte operato. «A Silverstone ero un po' turbato perché non avevo guidato come posso. Credevo che le mie condizioni fossero migliori, ho iniziato a spingere dal venerdì ma quando mi sono svegliato domenica mi sono reso conto che non era così, il venerdì devo stare più tranquillo. Qui dovrei andare meglio, anche per il braccio perché ci sono curve a sinistra. Mi piacerebbe essere più forte nelle prossime gare, vedremo».

«L'Aprilia sta facendo un ottimo lavoro, la moto migliora ogni gara. Sono molto curioso di iniziare questo weekend e confermare la nostra velocità. Il pacchetto è molto buono, la pista mi piace e mi sento bene per cominciare». Così il leader del mondiale MotoGp, Jorge Martin, nella conferenza stampa piloti del giovedì ad Aragon, 13/a tappa del mondiale MotoGp. «Battere Marc? Lo vedremo, ma essere in lotta con lui sarebbe già un bel risultato perchè qui è molto forte - ha detto ancora lo spagnolo riguardo al rivale, che al MotorLand l'ha spesso fatta da padrone -. Io voglio concentrarmi solo su quello che posso controllare, ovvero il mio lavoro. Se avrò la possibilità di lottare la coglierò".

Della sfida che lo aspetta ha parlato anche l'altro pilota Aprilia, Marco Bezzecchi, secondo nella classifica del mondiale poco davanti a Marquez: «Marc sarà estremamente veloce come tutti i piloti Ducati. Cercheremo di portare a casa il massimo possibile». Il romagnolo ha ammesso di aver sofferto dopo il weekend di Silverstone, dove ha ottenuto il secondo posto, «soprattutto col ginocchio, perchè della spalla non mi posso lamentare. Al ginocchio sinistro (ferito in una caduta al Sachsenring, ndr) sto soffrendo parecchio, è un infortunio che richiede tempo per migliorare e guidarci sopra non è la cosa migliore. Sarà dura ma farò del mio meglio».