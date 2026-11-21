Manca solo un passettino per festeggiare il decimo titolo iridato e così Marc Marquez ha approcciato con prudenza il weekend della MotoGp e il centro del palcoscenico se lo è preso il fratello Alex. Il pilota del team Ducati Gresini ha fatto segnare il miglior tempo nelle prequalifiche del Gp del Portogallo, mostrando di aver superato bene l'intervento che gli aveva fatto saltare la gara in Qatar e inserendosi tra i favoriti per le gare del penultimo appuntamento stagionale, col rischio di dare un dispiacere al consanguineo, al quale bastano 14 punti tra Portimao e Valencia per garantirsi l'alloro ma potrebbe chiudere già i giochi vincendo la sprint di domani.

Il nove volte campione del mondo, anche a causa di qualche piccolo problema tecnico alla sua Ducati, ha ottenuto il sesto tempo assoluto, fermandosi a poco meno di tre decimi da Alex (1.37.350), che invece si è trovato a fare i conti con Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. Il portacolori del team VR46 è sembrato molto a suo agio sul circuito lusitano, riuscendo a tenersi alle spalle il romagnolo dell'Aprilia, che se sulla carta non è ancora matematicamente escluso dalla lotta al titolo ma di fatto cercherà di prendersi qualche soddisfazione e magari dare una mano al compagno di scuderia, Jorge Martin.

Lo sfortunato spagnolo, tornato in pista a tempo di record dopo la frattura all'avambraccio subita in Australia, spera di rinviare fino a Valencia i festeggiamenti di Marquez e intanto è riuscito, pur con l'ultimo slot disponibile, a entrare direttamente nella Q2, evitandosi le fatiche e la possibile tagliola della Q1. Lo stesso risultato hanno ottenuto Pedro Acosta e Brad Binder con la Ktm, Johann Zarco (Honda), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), tra i quali c'è un possibile candidato per il podio di domani.

Marquez junior, forte della prestazione odierna, proverà a ripetersi in qualifica e a giocarsi tutte le sue carte nella gara breve, avendo ammesso che le sue condizioni fisiche lo renderanno meno competitivo nel Gp di domenica. Marc, che in stagione ha vinto ben dieci Sprint, è il naturale favorito per la vittoria e la conseguente conquista del titolo ma non avrà bisogno di andare all'arrembaggio, tante sono le combinazioni di risultati che gli permetterebbero di festeggiare già domani.