Marquez fa già paura a Misano, ma Bagnaia sembra tornato: Bene anche l'Aprilia di Bezzecchi

Il solito Marc Marquez ed un Francesco Bagnaia in netta ripresa rispetto alle ultime gare. Sono i primi riscontri del venerdì di pista del Gran Premio di San Marino a Misano che ha visto sia al mattino che il pomeriggio una bella Aprilia con Marco Bezzecchi autore del secondo tempo nelle prequalifiche ed il campione del mondo Jorge Martin nella top ten grazie ad un ottavo tempo confortante in chiave segni di rinascita dopo un inizio d'anno choc per infortuni e cadute. Bene anche Franco Morbidelli terzo davanti ad un 'Pecco' apparentemente ritrovato e autore del quarto crono a soli 230 centesimi dal compagno di scuderia in Ducati ufficiale e leader del campionato davanti a tutti con il tempo di 1'30''480. Alex Marquez sigilla la top five a 272 millesimi dal fratello maggiore. Entrano nella top ten che garantisce l'accesso diretto al Q2 delle prove ufficiali del sabato anche Joan Mir e Luca Marini con le due Honda HRC, Pedro Acosta con la Ktm Red Bull e Fabio Di Giannantonio con la seconda Desmosedici targata V4R46.

Dovranno fare invece fare gli straordinari nel Q1 delle qualifiche tra gli altri Fabio Quartararo con la Yamaha (12esimo), Brad Binder con la KTM Red Bull (13esimo), Enea Bastianini con quella Tech 3 (17esimo) e Fermin Aldeguer, 18esimo con la Duacati Gresini. In un circuito di Misano molto affollato e 'accaldato', Marc Marquez è risultato ancora una volta irraggiungibile, ma questa volta dovrà guardarsi le spalle da un molto promettente Bagnaia che sulla pista di casa sembra aver ritrovato antiche risorse. «Dopo la Catalugna la moto sembrava cattiva. Abbiamo cominciato piano al mattino, poi - ha detto il leader della classifica piloti della MotoGp dopo le prequalifiche - ho ripreso il feeling nella sessione del pomeriggio. Domani dobbiamo - evidenzia il campione spagnolo della Ducati ufficiale - dobbiamo continuare così perché i piloti italiani qui spingono. Bezzecchi e Morbidelli vanno molto forte.

Pecco è molto più vicino e Alex (Marquez, ndr) è sempre più vicino». Si conferma seconda forza del Mondiale anche a Misano l'Aprilia con un Bezzecchi sereno e felice: "è stata una bella giornata sia al mattino che al pomeriggio, anche con le gomme sono andato bene. Sono contento per il lavoro fatto. Qualche errorino l'ho fatto - ammette il 'Bez' - ma alla fine è bastato per passare in Q2 che è l'obiettivo vero del venerdì. Il feeling con il compagno Martin? Mi trovo bene con Jorge, vedo che c'è un bel rispetto reciproco».