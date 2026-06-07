Marquez inizia la rimonta: con la Ducati domina la gara Sprint del GP d'Ungheria. Bezzecchi è terzo

Marc Marquez è tornato. Lo spagnolo si mette alla spalle i postumi dell'infortunio che lo hanno limitato in questa prima parte di stagione e si impone nella gara Sprint di MotoGp in Ungheria. Sorride anche la Ducati che sembra avere recuperato, almeno nella gara corta, il divario con le Aprile. Le moto di Noale si piazzano comunque al terzo posto grazie a Marco Bezzecchi che incamera sette punti, molto importanti in chiave mondiale. Tra i due piloti si è piazzato un intraprendente Pedro Acosta: lo spagnolo della Ktm aveva già fatto bene nelle libere e si è confermato velocissimo.

Sesto, invece, Jorge Martin con l'altra Aprilia ufficiale e così lo spagnolo perde tre punti da Bezzecchi. Chiude al nono posto Francesco Bagnaia che in questo weekend ha alternato buone prestazioni a momenti disastrosi in sella alla Ducato. Domani si scende in pista per il Gran Premio con punti più pesanti per la corsa al mondiale. C'è attesa per le Aprilia che nella gara lunga dovrebbero fare meglio, anche perchè ci saranno da tenere in conto le condizioni di Marquez: il catalano ha ammesso che dopo molti giri inizia ad avvertire dolore a causa delle numerose operazione alle quali si è sottoposto in carriera, le ultime solo due settimana fa.

«Ieri ho cercato di risparmiare energie - ha spiegato lui stesso al termine della Sprint -. Da questa mattina ho spinto perché è sempre importante partite davanti. Poi la strategia è stata spingere all'inizio e resistere alla fine. Domani sarà una gara più lunga e vedremo come gestirla», conclude. Il nove volte campione del mondo non vinceva dal Gp di Misano, dello scorso settembre. Soddisfatto del podio Bezzecchi: «La partenza è stata buona - afferma il riminese -, ma il problema è arrivato al secondo o terzo giro. Alla curva 11 ho sentito un piccolo contatto. Il colpo ha danneggiato un po' il posteriore della moto che in staccata era strana. Nonostante questo, con calma e prendendomi qualche rischio, sono riuscito a fare una gara decente. Sono molto soddisfatto del risultato dopo momenti difficili».

In classifica, Bezzecchi, grazie al terzo posto nella gara breve al Balaton Park, guadagna tre punti e sale a quota 180, venti più di Jorge Martin (160). Terzo è Fabio Di Giannantonio che insegue a -46. Quarto Acosta che ha 112 punti, davanti a Raul Fernandex (93) e Ai Ogura (92), Inizia a risalire la classifica Marquez, che aggancia a 83 punti il settimo posto di Bagnaia. Il piemontese, che partiva dalla seconda fila, non è riuscito a inserirsi nella lotta per il podio, perdendo varie posizioni già nel primo giro. «Le premesse erano per fare qualcosa di più - ha commentato a Sky Sport il dg di di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna - poi la prima curva non è andata bene e poi su questa pista diventa tutto complicato».