Scatta l'ora delle ultime volte a Valencia per Marc Marquez, il giorno dopo l'annuncio a sorpresa del suo ritiro. Saluti e addi, a cominciare dall'ultima qualifica dove il campione del mondo ha mancato per poco la soddisfazione di centrare la sua ultima pole position in carriera. Nelle fasi finali il cannibale spagnolo è stato beffato dal super giro di Marco Bezzecchi che con la sua Aprilia ufficiale è stato più veloce di tutti fermando il tempo sull'1'27«844, unico a scendere sotto il muro dell'1'28».

A completare la prima fila e l'altra Aprilia (Trackhouse) di Raul Fernandez. Seconda fila con Alex Marquez, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, mentre Bastianini, Espargaro, Aldeguer e Acosta chiudono la top ten delle qualifiche, approfittando anche della scivolata di Ai Ogura nel finale. Nella sprint Marquez è stato protagonista di un incredibile episodio prima del via: la sua Ducati è andata a fuoco poco prima del verde e la partenza è stata ritardata.

Per queto motivo lo spagnolo è stato penalizzato con un doppio long lap penalty ed ha chiuso al tredicesimo posto. La mini gara è stata vinta dall'Aprilia di Bezzecchi che ha dominato dall'inizio alla fine. «Il regolamento è stato applicato nella maniera giusta, ma il problema è stato determinato dall'inefficienza di chi era al semaforo» ha commentato Davide Tardozzi, team manager Ducati. Una qualifica accesasi soprattutto nelle fasi finali: quando tutto lasciava pensare alla chiusura di carriera in pole per Marc Marquez, arriva uno dei due suoi rivali della stagione per il titolo, Bezzecchi, a rovinare la festa al nuovo campione del mondo: giro stratosferico del riminese, che batte il record della pista di oltre sei decimi centrando la terza pole consecutiva.

«E' stato quasi tutto perfetto - assicura un sorridente Bezzecchi al termine delle qualifiche di Valencia - Rimaniamo concentrati e vediamo di fare altri passi in avanti questo pomeriggio - aggiunge il pilota riminese dell'Aprilia ufficiale - abbiamo lavorato bene: siamo una prima fila veloce, sarà una bella battaglia. Siamo lì e vediamo di giocarcela». Non perde il sorriso Marquez per la pole mancata, ammettendo di sentirsi più sereno e rilassato dopo il grande annuncio di ieri: «Bezzecchi ha fatto un giro impressionante, è velocissimo, il prossimo anno farà un grande campionato. E' stato belissimo il mio ultimo time attack - ha aggiunto il campione del mondo con la Ducati ufficiale - ora sono molto più rilassato e vediamo che possiamo fare questo week end. Vediamo se possiamo lottare per il podio, mi piacerebbe finire sul podio sia nella sprint che nella gara lunga».

Il tutto il giorno dopo lo storico annuncio arrivato a sorpresa alle 10.45 del 27 novembre 2026. Lo ha fatto in un modo particolare, utilizzando dei «cartelloni» come nel film «Love Actually». «Ne parleremo dopo, ma prima... Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti, che l'abbiate apprezzato come l'ho fatto io. Questa sarà la mia ultima gara in Moto GP. Abbiamo fatto la storia». In conferenza stampa spiegherà: «Ho preso la mia decisione dopo il GP di Motegi, l'unica persona che lo sapeva era mio fratello Alex. Ho deciso di annunciarlo oggi perché era l'unico modo per lottare per il titolo quest'anno, parlare del ritiro mi avrebbe portato via energia. Ho combattuto, ho vinto, ma la decisione era già presa... che fosse finita bene o meno».

Un addio seguito oggi da un altro: la Ktm ha ufficializzato la separazione con Dani Pedrosa, dopo 8 anni da tester. Il pilota spagnolo ha contribuito allo sviluppo della RC16. «Otto anni, innumerevoli giri. Un impatto incommensurabile. Grazie - scrive Ktm sui social - Con immensa gratitudine per il tuo contributo al nostro progetto in MotoGP, ti ringraziamo per la tua esperienza, la tua precisione e la tua passione, mentre giunge al termine il tuo ruolo di collaudatore con noi alla fine del 2026. #ThankYouDani».