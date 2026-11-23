«Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte». Proprio come il protagonista di The Truman Show, Marc Marquez saluta tutti dal gradino più alto del mondo, lasciandosi alle spalle i rivali del Mondiale 2026 e superando definitivamente, nei numeri, uno storico avversario.

Durante i festeggiamenti di fine Gran Premio, lo spagnolo ha percorso una scenografia ispirata al celebre film con Jim Carrey, accompagnato dall'ombra di una capra — chiaro riferimento all'acronimo inglese GOAT (Greatest of All Time, il più grande di tutti i tempi). Un dettaglio simbolico sottolineato dalle grafiche ufficiali, che hanno certificato il sorpasso nelle classifiche storiche ai danni di Valentino Rossi.

In cima all'Olimpo del motociclismo, per Marquez è rimasto un solo termine di paragone, apparso in carne e ossa proprio dalla porticina in cima alla scalinata: Giacomo Agostini. A 82 anni, sorridente e in splendida forma, il campione lombardo ha sorpreso lo spagnolo con un colpetto sulla spalla e un divertito: «Ma che hai fatto?». Il lungo abbraccio tra i due ha suggellato una giornata memorabile, unendo due epoche distanti mezzo secolo nel giorno in cui Marquez ha eguagliato il record di otto titoli nella classe regina detenuto proprio da Agostini. «Sono felice per lui, e sarò felicissimo se non arriverà ai miei quindici mondiali totali», ha scherzato 'Ago' prima di consegnargli un casco dorato celebrativo con il numero 10.

Questo momento di profonda emozione ha spezzato una celebrazione altrimenti sfrenata, fatta di urla liberatorie ed esultanza pura, con cui il pilota Ducati ha sciolto la tensione di una stagione sofferta e culminata in una rimonta senza precedenti. Dopo la tappa del Mugello, infatti, il ritardo dal leader Marco Bezzecchi (Aprilia) ammontava a ben 102 punti: mai nessuno nella storia era riuscito a ribaltare un divario simile per conquistare il titolo. Reduce da un doppio intervento chirurgico a piede e spalla che avrebbe consigliato cautela a chiunque, Marquez ha invece innestato la marcia perfetta a partire dal GP d'Ungheria di inizio giugno, dando vita a una cavalcata inarrestabile.

Un trionfo che lo spagnolo ha voluto condividere immediatamente con il pubblico, prendendo il microfono davanti a una marea rossa Ducati: «Ci avete creduto più di me, quest'anno il merito è vostro». Concetto ribadito poco dopo anche ai giornalisti in zona mista: «Non so nemmeno dove mi trovo adesso, sono solo al settimo cielo. So quanta fatica ho fatto e so che a metà campionato i fan e le persone a me vicine avevano più fiducia di me. Io ho continuato a spingere: se il titolo dell'anno scorso mi aveva messo in pace con me stesso, questo appartiene interamente ai tifosi».

La doppia cifra di titoli in carriera è finalmente realtà e ora per Marquez è il momento di celebrare. Anche se da Borgo Panigale fanno già sapere che la fame di vittorie non è affatto finita.