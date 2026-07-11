Marquez precede il fratello Alex e Di Giannantonio nella Sprint del Sachsenring, Bezzecchi si frattura una clavicola in Q2

Marc Marquez si è confermato il 're del Ring' conquistando la vittoria nella gara sprint del sabato del Gp di Germania, undicesima prova del mondiale MotoGp. Una prova generale della gara lunga di domani, quando lo spagnolo cercherà di eguagliare due record di Giacomo Agostini - il numero di vittorie in una singola gara (13) e il numero di vittorie su un singolo circuito nella classe regina (10) -, ma per riuscirci dovrà vedersela col fratello Alex e con Fabio Di Giannantonio, che nella sprint hanno tentato fino all'ultimo di spodestarlo dalla prima posizione, salendo nell'ordine sul podio.

Un tris per la Ducati, che ha ritrovato lo smalto per tenere testa alle Aprilia, che non hanno potuto schierare Marco Bezzecchi, sfortunato protagonista di una brutta caduta nelle qualifiche in cui è fratturato una clavicola. Il riminese n.2 della classifica mondiale dovrà essere operato ma, vista la lunga pausa prevista fino ad agosto, potrebbe tornare in pista alla prossima gara. In ogni caso, le Aprilia hanno occupato le posizioni dalla quarta alla sesta, con il giapponese che ha conquistato il quarto posto, davanti al compagno del team Trackhouse, Raul Fernandez e al leader del campionato del mondo, Jorge Martin.

Alle spalle dello spagnolo si è preso il settimo posto Francesco Bagnaia, un po' migliorato nelle prestazioni dopo un venerdì complicato ma ancora piuttosto staccato dai più veloci. Marquez senior è partito dalla pole position e ha condotto la gara dall'inizio alla fine ma al termine ha dichiarato di aver temuto di poter essere ripreso dal fratello: «Alex ha spinto davvero forte, è arrivato molto vicino negli ultimi giri. Ho cercato di mantenere un ritmo costante e pensavo che mi avrebbe raggiunto. Vedremo se riusciremo a ripeterlo per il Gran premio di domani».

Il pilota del team Gresini ha dimostrato di aver ormai superato i postumi del grave incidente al Gp di Catalogna dello scorso maggio, ma le parole del fratello maggiore sembrano più scaramantiche che legate a un vero timore di perdere la gara al Sachsenring, possibile trampolino per avvicinare ancor di più la vetta della classifica. Oggi ha guadagnato otto punti su Martin, che da quota 197 lo precede di soli 32 punti, ma tra loro ci sono, oltre a Bezzecchi (186), Di Giannantonio (184) e Ogura (174).

Il riminese dell'Aprilia assisterà da lontano dalla gara, anche perchè già domani, ma potrebbe essere anche lunedì, sarà operato in Italia dal dottor Porcellini, intervento necessario per ridurre la frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. La riabilitazione dovrebbe cominciare subito dopo e Bezzecchi spera di essere pronto per il prossimo appuntamento del Mondiale, il Gp di Gran Bretagna del 9 agosto.