Marquez, prima cade e poi vince: sua la gara Sprint a Jerez. Precede il compagno Bagnaia, tutto il podio è Ducati

E' la pioggia la protagonista della gara Sprint del Gran Premio di Spagna di MotoGp. Sul circuito di Jerez vince Marc Marquez, il più bravo e scaltro, sulla pista bagnata dalla pioggia. Lo spagnolo della Ducati ufficiale precede il compagno di squadra Pecco Bagnaia, tornato sul podio dopo un periodo difficile. Alle loro spalle Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46. Va male invece a Marco Bezzecchi, finito sulla ghiaia a tre giri dalla bandiera a scacchi a causa di una scivolata causata dalla pioggia. La moto, tra l'altro, gli resta addosso e gli impedisce di muoversi prima dell'arrivo degli assistenti di pista.

La pista alla partenza è asciutta. Marc Marquez parte bene, seguito da Johann Zarco e dal fratello Alex. Da dimenticare invece quella di Bezzecchi che era in seconda fila ma al primo giro è quindicesimo: la ruota posteriore del riminese perde aderenza dall'asfalto a causa di una visiera rimasta in pista. Nei primi giri si registra il ritiro di Jorge Martin per un problema ai freni della sua Aprilia. Ma è intorno al sesto dei dodici giri della Sprint che la gara entra nel vito. Alex Marquez supera il fratello ma immediatamente arriva la pioggia e sconvolge i piani di tutti.

A quattro giri dalla fine cade Marc Marquez e per lui la gara sembra finita ma poi, uno dopo l'altro, tutti sono costretti a rientrare ai box o cadono sotto l'acqua. Tra questi ultimi c'è Bezzecchi. Indietro, era 16mo, Bagnaia decide per primo di cambiare gli pneumatici. La scelta lo premia insieme a Marc Marquez: i due superano Alex Marquez che montava le gomme da asciutto e vanno in testa alla gara nel penultimo giro. Da allora guidano cercando esclusivamente di controllare la moto sull'asfalto scivoloso fino alla bandiera a scacchi.

«E' la mia prima vittoria dopo una caduta. Sono caduto nel migliore momento e nella curva migliore. Avevo già pensato di cambiare le gomme. E così l'ho fatto subito dopo la caduta. L'unica possibilità era metter le gomme migliore», spiega Marc Marquez. «Appena ho visto la pioggia ho detto di cambiare le ruote. Ho rischiato - fa eco Bagnaia - Immaginarmi questo risultato dopo quanto successo ieri era impossibile, Ringrazio il team. Azzardo riuscito».

Estremamente felice Morbidelli: «Sì, una gara folle. Ero dietro al gruppo, sono successe cose pazzesche - racconta - Ho avuto la fortuna di rientrare ai box prima degli altri. Dedico questo risultato a tutti coloro che pensano che non abbiano possibilità e non possano mai vincere. Bisogna continuare a crederci». In classifica Bezzecchi è ancora primo con 81 punti, +4 su Martin ma Marc Marquez si porta a -24.