Marquez pronto per Austin: c’è l’ok dei medici. Tutti contro l'Aprilia di Espargaro, attesa per Quartaro e Bagnaia

La MotoGP torna subito in pista questo weekend con il Gran Premio delle Americhe ad Austin in Texas dove l’otto volte campione del mondo Marc Marquez ha vinto sette Gp nella classe regina. E proprio lo spagnolo della Honda è protagonista della scena mediatica di queste con la notizia del suo ritorno a correre dopo il riacutizzarsi della diplopia (problema alla vista) che gli aveva impedito di correre le ultime due gare della MotoGp. In Argentina la vittoria è andata ad Aleix Espargaro su Aprilia, adesso in testa alla classifica mondiale dopo le prime tre corse del 2022 che hanno visto nove piloti diversi salire sul podio e tre diversi costruttori festeggiare il successo. E Marquez se le condizioni fisiche glielo permetteranno potrà essere tra i sicuri protagonisti: i medici lo hanno dichiarato abile a tornare a correre dopo la caduta riportata nel Warm Up del GP di Indonesia e il successivo episodio di diplopia emerso.

Il pilota Honda ha completato il suo percorso di trattamento conservativo ed è pronto a tornare in azione per il quarto appuntamento della stagione ad Austin, in Texas. Prima di mettersi in volo verso gli Stati Uniti ha svolto un test sul circuito di Alcarras in sella a una CBR600RR. Marquez sulla pista texana ha sempre vinto tranne in una occasione, quando nel 2019 è caduto mentre si trovava in testa alla gara. «Ovviamente sono contento di tornare, si tratta di una bellissima sensazione ed è bello farlo su una pista così speciale per me - spiega lo spagnolo - Mi piace davvero tanto correre in Texas e ho dei ricordi incredibili su questo circuito. Abbiamo del lavoro da fare e dopo aver saltato due gare e tutto il weekend in Argentina, quindi al momento non mi prefiggo un obiettivo. Ci sono tante cose da fare e considerare ma l’importante è tornare in moto questo weekend».

Ad Austin c’è attesa anche per rivedere all’opera sia il campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha che il ducatista Francesco Bagnaia che hanno iniziato la stagione sotto le aspettative. Il francese attualmente è quinto in classifica e in Argentina non è riuscito a fare meglio di un ottavo posto. Pecco Bagnaia in Argentina ha limitato i danni arrivando quinto ma dovrà fare molto meglio per risalire la classifica che ora lo vede attardato. I due protagonisti della lotta per il titolo 2021 sono chiamati a dare una svolta alla loro stagione come lo stesso Marquez, diplopia e guai fisici permettendo.