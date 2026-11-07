Marquez vince la Sprint in Qatar, il Mondiale è sempre più vicino. Martin è terzo, Bezzecchi cade, Bagnaia si frattura

Cadute, carambole, imprese e un match point mondiale. È una sequenza di emozioni - paure comprese - la gara sprint sul circuito di Losail, che in vista del Gp del Qatar di domani consegna a Marc Marquez il primo match point per il Mondiale. Lo spagnolo su Ducati vince infatti la gara breve per distacco, guadagna quei cinque punti necessari per giocarsi il mondiale domani su uno Jorge Martin 'eroico', che a due settimane dalla frattura al polso chiude terzo i suoi undici giri, dopo essere partito dall'undicesima posizione.

Brutto incidente, a inizio del secondo giro, per 'Pecco' Bagnaia: il pilota italiano ha 'agganciato' in uscita dalla curva la Gresini dello spagnolo Aldeguer, ed è stato catapultato in aria della carambola della sua Ducati che ha rimbalzato sulla pista in impressionanti giravolte. Cosciente, è stato trasferito prima al centro medico del circuito e poi in elicottero all'ospedale di Doha. Per lui sospetta frattura di due dita del piede, possibile il rientro in Italia.

"È stata una gara particolarmente strana, con l'interruzione. Spero Pecco stia bene, è stata una caduta davvero brutta. È scattato anche l'air bag, per questo c'è voluto un po' di tempo per rientrare. Poi è andato tutto benissimo», il primo commento di Marquez, che alla ripartenza dopo il lungo stop per bandiera rossa ha avuto un contatto con Bezzecchi, partito in testa e sorpassato, e poi uscito di gara. Per lui nessuna sanzioni dai giudici di gara. «Ma non ho fatto nulla - la difesa dello spagnolo - lui veniva da dietro, io ero quello in vantaggio. Non potevo fare nulla di diverso».

L'italiano su Aprilia partirà domani davanti a tutti in griglia, e anche se per ammissione del leader del Mondiale ha «il tempo migliore sul giro», uomo e moto da battere sono l'accoppiata Marquez-Ducati. Almeno questo dice il dominio di dieci degli undici giri di oggi: l'unico duello vero, una volta volato sulla ghiaia Bezzecchi, è stato tra Martin e Di Giannantonio, con l'italiano che è riuscito a passare lo spagnolo all'ultimo giro. «Ma le gomme erano finite e non avevo più potenza - le parole di Martin -

Sono davvero molto fiero di quello che sto facendo. A due settimane dalla frattura tutta l'adrenalina mi ha aiutato a spingere: stamattina il polso faceva molto male, poi nei primi 5-6 giri non ho sentito dolore, ma e' chiaro che non avevo la forza di sempre. Sono un po' inc..., volevo lottare con Marc, ma già essere arrivato a podio per me è una bella vittoria». Per domani, il pilota dell'Aprilia annuncia battaglia: con i punti conquistati oggi Marquez può infatti laurearsi campione, ma deve vincere la gara e sperare che il rivale non vada a punti. «Ma visto come è andata oggi, in gara ci sono...", la certezza di Martin, con la borsa del ghiaccio sul polso destro.