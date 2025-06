Martin: «È un momento complicato, situazione con Aprilia in qualche modo si risolverà»

«La situazione con Aprilia in qualche modo si risolverà". Dopo il comunicato degli scorsi giorni, Jorge Martin ha parlato a Sky a margine dell'edizione 2025 dell'Aprilia All Stars. Il campione del mondo della MotoGp non si è sbilanciato sul suo futuro e il rapporto con la casa di Noale: «Quello che dobbiamo dire l'abbiamo detto, la situazione in qualche modo si risolverà". E anche sul rientro, nonostante i primi giri proprio a Misano in sella alla RS660, non si hanno certezze ad oggi: «E' un momento complicato, ma piano piano vedo la luce. Ora ho una prima visita dopo l'infortunio in Qatar e prima dell'estate farò un test. Però tornerò alle gare soltanto quando sarò al 100%".