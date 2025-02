Martin, la sfortuna prosegue: infortunio alla mano sinistra. Il pilota Aprilia salta l'esordio stagionale in Thailandia

Il campione del mondo Jorge Martin salterà la prima gara del mondiale 2025, in programma il prossimo fine settimana in Thailandia. Secondo quanto riporta 'Motorsport.com' il pilota spagnolo dell'Aprilia non sarà in pista a Buriram a causa di un nuovo infortunio, stavolta alla mano sinistra. L'incidente si sarebbe verificato nelle ultime ore, durante un allenamento ad Andorra. Dopo l'intervento del 7 febbraio alla mano destra fratturata a Sepang, il campione del mondo ha subito un nuovo infortunio e dunque niente GP in Thailandia.