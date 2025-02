Martin: «Sto recuperando, voglio essere pronto per il via». Morbidelli: «Un onore portare i colori di Vale Rossi»

«Ciao Bangkok e ciao a tutti i tifosi. Purtroppo non posso essere lì e mi dispiace molto. Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile per essere pronto per la prima gara in Thailandia, ci vediamo presto». Il campione dell'Aprilia, Jorge Martin, assente alla presentazione-show a Bangkok della nuova stagione della Motogp perché convalescente dopo l'intervento per l'infortunio ai test, ha salutato tutti con un videomessaggio. Per l'Aprilia è presente Marco Bezzecchi: «E' fantastico essere qui e grazie a tutti per l'accoglienza molto calda. Mi sono sentito molto bene con la mia Aprilia, è iniziata una nuova avventura e mi piace molto la nuova moto. Non vedo l'ora di iniziare. Il test è andato molto bene, avevamo un sacco di cose da provare».

«Sono veramente contento di essere qui. E' meraviglioso far parte dell'Academy di Valentino Rossi, ho avuto la fortuna di essere il primo pilota della VR46 e sono cresciuto a Tavullia. Ora ho di nuovo il piacere, la fortuna e l'onore di avere addosso i suoi colori, che aggiunti al mio verde e al blu mi ricordano la bandiera brasiliana che rappresenta le mie origini. Valentino è un'ispirazione, lo è stato e lo è ancora». Così Franco Morbidelli, pilota del VR46 team racing, nel corso del grande evento di presentazione della stagione della Motogp, in corso a Bangkok. Assente il suo compagno di squadra, Di Giannantonio che ha mandato i saluti con un video: «E' un peccato non essere presente a questo evento ma sono lì con la mente e con il cuore. Ci vediamo presto».