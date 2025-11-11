Martin torna a Valencia: «Mio obiettivo è preparare al top il 2026. Complimenti a Bezzecchi»

«Non vedo l'ora di tornare con la squadra. Sono davvero contento di come sta lavorando il team e vorrei congratularmi con Aprilia e Marco per i risultati che hanno ottenuto. Il mio obiettivo ora è iniziare a prepararmi al meglio per la prossima stagione». Jorge Martin torna in pista a Valencia nel week end per l'ultima gara del mondiale Motogp: il pilota spagnolo, rimasto fermo a lungo per i diversi infortuni subiti, si ripresenta guardando al 2026 con rinnovata fiducia anche nel team.

«Ora non ha senso parlare di risultati: l'importante è macinare giri e raccogliere informazioni. Voglio crescere insieme alla squadra per essere pronti per il 2026» ha sottolineato Martin. Sull'onda dell'entusiasmo Marco Bezzecchi: «Sono davvero felice di andare a Valencia. Sarà importante cercare di fare un buon weekend e concludere la stagione nel migliore dei modi. Inoltre, è passato più di un anno dall'ultima volta che abbiamo corso a Valencia, quindi sarà bello tornarci. Cercheremo di fare un buon lavoro e continuare in questa direzione».