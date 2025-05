Martin vuole lasciare l'Aprilia a fine stagione. Lo spagnolo campione in carica potrebbe rescindere prima il contratto

Jorge Martin potrebbe rescindere anticipatamente il suo contratto con Aprilia, in scadenza nel 2026, grazie a una clausola presente nell'accordo concordata, secondo Marca, con il team che consentirebbe allo spagnolo di andarsene in base alla sua classifica dopo il Gp di Le Mans. Secondo quanto riportato da Motorsport.com e da Mundo Deportivo, il pilota spagnolo ha una clausola per abbandonare il progetto alla fine del 2025 con la casa motociclistica che vuole impedirlo, sostenendo che i tanti infortuni del pilota impediscano l'applicazione di essa. L'entourage del piota, consultato dal quotidiano spagnolo, non ha smentito la notizia, dopo che lo spagnolo ha provato la moto sia nei test in Malesia che nel Gp di Qatar facendo registrare sensazioni negative.

Il campione del mondo della MotoGp nel 2024 ha dato la possibilità ad Aprilia di continuare a testare la moto, la Rs-Gp, per poi prendere una decisione. Martin si sta riprendendo dalle 11 fratture alle costole subìte nel Gp del Qatar a metà aprile e non ha ancora deciso quando tornerà in pista, dopo essere rientrato proprio nel circuito di Losail dopo due interventi chirurgici prima dell'inizio della stagione. Nonostante i problemi fisici, lo spagnolo campione in carica è volato a Le Mans venerdì per incontrare il team, annunciando che sarebbe potuto andare via prima del 2026, la scadenza del contratto firmato a metà 2024.

Il pilota spagnolo avrebbe detto ad Aprilia che sarebbe disponibile a estendere la clausola fino alla fine dell'estate, per il Gran premio di Misano, ma secondo la stampa spagnola i dirigenti italiani pensano che Martin voglia andarsene. Il futuro del pilota potrebbe essere alla Honda, e i quotidiani spagnoli ricordano che non è la prima volta che il nativo di Madrid si comporta così: nel 2020, per lasciare la Ktm e la Moto2 per approdare in MotoGp, ha usato una clausola per liberarsi prima del tempo.