Maserati in Formula E dalla prossima stagione con un accordo "a lungo termine" con la monegasca Rokit Venturi

ROMA – Maserati, il marchio luxury di Stellantis, e Rokit Venturi, la scuderia monegasca che è tra i fondatori della Formula E, hanno ufficializzato ieri allo Chalet del Lago di Roma la collaborazione a “lungo termine” per il campionato del mondo elettrico. «È il miglior risultato possibile per il team», ha fatto sapere la Ceo del team, Susie Wolff, attraverso un comunicato ufficiale. L'annunciato addio di Mercedes a fine stagione aveva costretto la squadra a rivolgersi ad un altro costruttore per il powertrain. Assieme a Ds, Maserati è il secondo brand di Stellantis a partecipare alla Formula E e il primo italiano in assoluto.

Anche se formalmente non è prevista alcuna cooperazione fra le due scuderie e malgrado la Squadra Corse del Tridente e il team del Principato lavorino assieme alla messa a punto della monoposto Gen3, il powertrain di riferimento resta quello sviluppato da Ds. Il marchio francese dovrebbe tra l'altro annunciare questa sera, sempre a Roma, i piani per la prossima stagione, che secondo indiscrezioni dovrebbero includere la fine della partnership con i cinesi di Techeetah e l'inizio di quella con gli americani della Dragon, che non più servirsi dalle unità Penske, che non compare più fra i sette costruttori riconosciuti dalla Fia (oltre a Ds e Maserati ci sono Porsche, Jaguar, Nissan, Mahindra e Nio 333).

Maserati torna alle competizioni nella Formula E, grazie alla quale porterà avanti il proprio programma di elettrificazione della gamma stradale. La strategia sembra sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'Alfa Romeo, entrata nella Formula 1 con la svizzera Sauber, che adesso non compare più nemmeno nel nome. «Tornare nel motorsport con la Formula E era una scelta naturale per Maserati – ha dichiarato Davide Grasso, Ceo della casa del Tridente - Siamo spinti dalla nostra passione e dall’innovazione».

Bocche cucite sui nomi dei possibili piloti cui la Maserati Formula E, il nuovo nome della squadra, affiderà le monoposto Gen3 che verranno presentate il prossimo 28 aprile presso lo Yacht Club di Montecarlo, due giorni prima del sesto ePrix della stagione. Una quindicina hanno contratti in scadenza e Lucas Di Grassi, già campione del mondo individuale e a squadre, sembrerebbe intenzionato ad appendere il volante al chiodo. Edoardo Mortara, che guida l'attuale classifica del mondiale elettrico, dovrebbe invece restare.