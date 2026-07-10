Maserati Project GT4: il Tridente prepara il ritorno nella categoria GT4 con una speciale GranTurismo

GOODWOOD – Maserati guarda al futuro delle competizioni GT senza dimenticare la propria tradizione sportiva. Al Goodwood Festival of Speed 2026 la Casa del Tridente ha svelato la Project GT4, il nuovo programma sviluppato da Maserati Corse che darà vita a una vettura destinata alla categoria GT4 a partire dalla stagione 2028. Un progetto che sicuramente punta a rafforzare il legame tra la produzione di serie e il motorsport, sfruttando come base tecnica la nuova GranTurismo e l'esperienza maturata negli ultimi anni con la GT2.

L'obiettivo è ampliare ulteriormente il programma sportivo del marchio affiancando la Maserati GT2, impegnata dal 2023 nelle GT2 European Series, e la esclusiva MCXtrema destinata all'utilizzo in pista da parte di un numero limitato di clienti. La GT4 rappresenta uno dei campionati Gran Turismo più diffusi e competitivi a livello internazionale e per Maserati costituisce l'occasione per tornare protagonista in una categoria nella quale in passato ha già raccolto importanti successi con la GranTurismo GT4 e, ancora prima, con la Trofeo Light GT4, senza dimenticare la gloriosa MC12 che dominò l'era delle GT1.

Vincent Biard, a capo di Maserati Corse, ha raccontato: «Project GT4 rappresenta un passaggio naturale nell'evoluzione del programma Maserati Corse e completa la nostra visione per il futuro delle competizioni GT. Forte dell'esperienza maturata con Maserati GT2, questo progetto nasce con l'obiettivo di portare nella categoria GT4 tutto il know-how tecnico, sportivo e operativo sviluppato in questi anni, mantenendo un forte legame con la Nuova GranTurismo da cui deriva».

«Il nostro obiettivo è chiaro - ha proseguito il francese - sviluppare una vettura competitiva, affidabile e accessibile ai team e ai piloti che scelgono Maserati. Il percorso di sviluppo è appena iniziato, ma stiamo già lavorando per arrivare alla stagione 2028 con una vettura in grado di competere ai massimi livelli e ambire al successo. In un anno in cui celebriamo i 100 anni del Tridente e 100 anni di Maserati nelle competizioni, Project GT4 rappresenta un ulteriore tassello della nostra strategia sportiva e conferma la volontà del Brand di continuare a investire nel motorsport internazionale».

Sviluppata interamente a Modena, Project GT4 nasce direttamente dall'architettura della nuova GranTurismo. Scocca e powertrain derivano infatti dal modello stradale, una scelta che permette di mantenere un forte collegamento tra strada e pista ma anche di contenere i costi di gestione e manutenzione, uno degli aspetti fondamentali nelle competizioni GT4. L'intero progetto beneficia inoltre dell'esperienza acquisita con la GT2 sul fronte dell'affidabilità, della messa a punto e delle prestazioni, grazie anche al contributo del pluricampione del mondo Andrea Bertolini, Chief Test Driver di Maserati, impegnato nello sviluppo della vettura.

Il cuore della Project GT4 è il motore Nettuno V6 biturbo di 3,0 litri montato in posizione anteriore-longitudinale. Il propulsore, dotato della tecnologia di combustione a precamera derivata dalla Formula 1, ha già dimostrato un notevole potenziale nelle applicazioni racing arrivando a superare i 700 cv nelle configurazioni più spinte. La trasmissione è a trazione posteriore, mentre l'assetto sfrutta sospensioni derivate dalla GranTurismo Trofeo con ammortizzatori e barre antirollio regolabili.

Il lavoro svolto dagli ingegneri di Maserati Corse ha interessato anche la riduzione della massa, con un alleggerimento di circa 400 chilogrammi rispetto alla GranTurismo di serie grazie alla piattaforma in alluminio già fortemente ottimizzata. L'aerodinamica è stata completamente riprogettata per soddisfare le esigenze della pista con splitter anteriore, dive planes, cofano dotato di aperture dedicate e una configurazione studiata per incrementare il carico verticale.

Completano il pacchetto tecnico un impianto frenante specifico con raffreddamento dedicato, roll cage, sedile e serbatoio omologati per le competizioni e cerchi da 18” conformi ai regolamenti GT4. Anche l'abitacolo mantiene un chiaro legame con la GranTurismo stradale, pur adottando una configurazione completamente orientata all'ergonomia e all'efficacia nella guida in circuito.

Per il debutto a Goodwood, Maserati ha scelto una livrea celebrativa che rende omaggio ai cento anni del Tridente e al secolo di presenza del marchio nelle competizioni. Un grande Tridente attraversa la carrozzeria dal tetto fino al posteriore, accompagnato da cento piccoli Tridenti blu tono su tono. La fascia bianca sul frontale richiama alcune delle vetture da corsa più iconiche della Casa, come la 420M/58 Eldorado, mentre gli inserti blu e gialli celebrano Modena, città nella quale la Project GT4 è stata interamente progettata e sviluppata.

Con Project GT4 il costruttore modenese aggiunge così un nuovo tassello alla propria strategia sportiva, rafforzando la presenza nel panorama delle competizioni Gran Turismo e confermando la volontà di utilizzare il motorsport come laboratorio di sviluppo tecnologico per i modelli di serie. L'obiettivo è arrivare al 2028 con una vettura capace di lottare ai vertici di una delle categorie, la GT4, tra le più competitive e in maggiore crescita del panorama internazionale.