Maserati trionfa nell'European Series 2025 in classe AM. Philippe Prette bissa il titolo del 2024

Maserati e Philippe Prette bissano il titolo del 2024 in classe Am dell'European Series powered by Pirelli; il monegasco, al volante della GT2 numero 1, grazie a due vittorie assolute colte a Valencia, ha trionfato anche nel 2025. L'alfiere del team LP Racing ha festeggiato la conquista del campionato, nel quinto appuntamento stagionale, riuscendo a battere anche i piloti della categoria Pro Am. Nella competizione del sabato Maserati ha ottenuto una doppietta, visto che la GT2 numero 7 del Dinamic Motorsport con Mauro Calamia e Roberto Pampanini ha maturato la seconda posizione assoluta e la vittoria in classe Pro Am. L'ultimo round del 2025 dell'European Series, in programma dal 10 al 12 ottobre, a Barcellona, sarà una passerella per Maserati in classe AM, dove ha chiuso la stagione in anticipo.

«Un weekend straordinario a Valencia! Siamo travolti da un'emozione indescrivibile - ha affermato Maria Conti, head of Maserati Corse - Maserati ha dominato la scena nella GT2 European Series by Pirelli, conquistando il campionato con una prestazione che resterà nella storia. Le nostre vetture hanno dimostrato ancora una volta una forza e un'affidabilità eccezionali, confermandosi ai vertici per tecnologia e performance. Sapevamo di aver sviluppato un'auto straordinaria, ma vedere questi successi concretizzarsi in pista è motivo di immenso orgoglio per tutti noi». Per il 2026 la casa del tridente ha aderito al nuovo progetto SRO GT Academy, del GT2 European Series powered by Pirelli, che includerà, dalla prossima stagione, una classe Silver ed aggiungerà un premio SRO GT Academy.