Max Biaggi e Voxan a caccia di record con le moto elettriche

ROMA - Covid permettendo, questo week end Max Biaggi e il costruttore di motociclette elettriche Voxan tenteranno di battere ben 12 record mondiali di velocità, sulla pista dell'aeroporto di Châteauroux in Francia. La sfida, che si svolgerà in tre giorni a partire dal 30 ottobre, vedrà il sei volte campione del mondo di motociclismo e l'azienda monegasca festeggiare il ventesimo anniversario dell'avventura elettrica del Gruppo Venturi.

Questi tentativi di record mondiale di velocità erano originariamente previsti per il luglio scorso nella più grande salina del pianeta, Salar de Uyuni in Bolivia. Gildo Pastor, Presidente di Venturi, ha voluto che l'evento facesse parte del ventesimo anniversario del Gruppo. Tuttavia, alla fine è stato rinviato a causa di COVID-19. Con la crisi sanitaria ancora in corso, non c'è la prospettiva immediata di un viaggio in Bolivia.

Per questo motivo, e per garantire che il 20° anniversario sia segnato con lo stesso stile, Gildo Pastor ha scelto di allestire la sfida all'aeroporto di Châteauroux, nel centro della Francia, la cui pista soddisfa i criteri stabiliti dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme).

Voxan e Max Biaggi utilizzeranno sia il semi-streamliner sia il Wattman non aerodinamico (nella foto: a sinistra, il Wattman non aerodinamico; al centro, la versione più leggera del semi-streamliner Wattman , usato in caso di venti laterali; e a destra, il semi-streamliner Wattman completamente carenato).

Ogni macchina da 270 kW (367 CV) tenterà di impostare l'accensione del cronometro sulle seguenti distanze: ¼ di miglio, 1 miglio e 1 km – con le due tradizionali modalità di partenza. In sei di queste categorie, non è mai stato fatto un tentativo ufficiale prima d'ora, e quindi sono garantiti sei nuovi record. Nelle altre sei categorie, ci sono record da battere. Le velocità di arrivo variano considerevolmente. Nella categoria semi-streamliner, ad esempio, la velocità per il ¼ di miglio è di 87 km/h, mentre per il miglio la cifra è di 329 km/h.

Voxans Motors, come noto, fa parte del Gruppo monegasco Venturi che l’ha acquisita nel 2010. Gildo Pastor, presidente Venturi, ha immediatamente riorientato il costruttore su un nuovo core business: i motori elettrici. Nel 2013 Venturi ha presentato il Voxan Wattman, simbolo della rinascita del marchio e della sua direzione tecnica e stilistica radicalmente nuova. Nel 2019, si è iniziato a lavorare su una nuova versione ad alte prestazioni del Wattman, appositamente progettata per stabilire nuovi record mondiali di velocità.