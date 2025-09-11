Max Verstappen correrà sul Nordschleife del Nürburgring con una Porsche GT4

NÜRBURGRING – Dalla vittoria di Monza al debutto sull’Inferno Verde, il passo è sorprendentemente breve. Max Verstappen non sembra conoscere soste: a pochi giorni dal trionfo in Formula 1, il quattro volte campione del mondo si prepara a una sfida dal fascino antico e dalla difficoltà estrema, quella del Nürburgring Nordschleife. Il pilota olandese sarà infatti al via di una prova della serie NLS, al volante di una Porsche Cayman GT4 schierata dal team Lionspeed GP, con un obiettivo chiaro e necessario: ottenere la licenza Permit A, indispensabile per correre con vetture GT3 sul leggendario tracciato tedesco.

Nonostante il suo status di star assoluta della Formula 1, Verstappen deve sottostare alle stesse regole di qualsiasi altro pilota. La trafila, prevista dal regolamento, non ammette eccezioni e prevede un passaggio obbligato attraverso il Permit B, che consente di gareggiare con auto di categoria inferiore come la Cayman GT4. Per ottenere l’agognata licenza A, Verstappen dovrà completare due gare di quattro ore ciascuna, portando a termine almeno 14 giri complessivi. Solo a quel punto gli sarà consentito di salire su una GT3 e misurarsi con il livello più alto della competizione endurance sul Nürburgring.

Questa passione per le corse di durata non è certo nuova per l’olandese. Già lo scorso anno Verstappen aveva avuto l’opportunità di provare la Acura ARX-06 LMDh, in un evento organizzato da Honda sul Las Vegas Motor Speedway. Più recentemente, nel maggio di quest’anno, il pilota della Red Bull si era messo al volante della Ferrari 296 GT3 del team Emil Frey Racing, sempre sul Nordschleife, nascondendosi dietro lo pseudonimo di “Franz Hermann”. Quella volta però si era trattato soltanto di un test privato, senza alcuna partecipazione ufficiale a una gara.

Il fascino della Nordschleife, con le sue curve cieche, i dislivelli estremi e il suo percorso di oltre venti chilometri, esercita da sempre un’attrazione irresistibile per i grandi piloti. Non sorprende quindi che anche un campione abituato a dominare i circuiti di Formula 1 voglia cimentarsi con l’“Inferno Verde”. Per lui si tratta di una sfida diversa, quasi un ritorno allo spirito più puro del motorsport, fatto di resistenza, precisione e capacità di adattarsi a condizioni sempre mutevoli.

Il regolamento concede inoltre a Verstappen una scorciatoia. In quanto pilota classificato “Platinum”, il campione olandese può iscriversi contemporaneamente a due vetture nella corsa del sabato. In questo modo, se completerà i requisiti richiesti, avrà accesso diretto al Permit A guadagnandosi la possibilità di correre già la domenica su una GT3. In quel caso ad attenderlo ci sarebbe proprio la Ferrari 296 GT3 dell’Emil Frey Racing, un ritorno intrigante dopo il test segreto della scorsa primavera.

Resta ancora da capire chi condividerà l’abitacolo con Verstappen in questa nuova avventura, ma una certezza già c’è: Red Bull ha dato il via libera al suo pilota di punta per affrontare questa esperienza, consapevole che il valore aggiunto di un simile banco di prova possa persino arricchire la sua già straordinaria carriera. Per Verstappen, dunque, il Nürburgring non sarà soltanto un’altra gara, ma l’occasione per misurarsi con uno dei percorsi più leggendari e spietati al mondo, inseguendo nuove emozioni oltre i confini della Formula 1.