Max vs 100: Verstappen supera 100 kartisti in 14 giri. A Silverstone aveva a disposizione 75 minuti, ne sono bastati 35

A Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37/a posizione al termine di un primo giro caotico, caratterizzato da numerosi incidenti e testacoda che hanno portato a una breve sospensione della gara.

«Quando sono arrivato in griglia e ho visto da dove dovevo partire, con 100 kart davanti a me, ero un po' preoccupato - ha ammesso l'olandese -. Dopo il primo giro, con tutto quel caos, ho pensato: 'Ok, la situazione è sotto controllo'. Da quel momento in poi, mi sono proprio divertito a cercare di raggiungerli tutti. Una volta trovato il ritmo, quando ho iniziato a sorpassarli uno dopo l'altro e ho visto il distacco ridursi, è stato davvero emozionante».

Verstappen - che via radio aveva avvertito i partecipanti dicendo «non è un evento di beneficenza» - è risalito fino alla decima posizione all'inizio del sesto giro e alla quarta entro il decimo, con ogni pilota superato costretto al ritiro.

A quel punto, il gruppo dei partecipanti - composto da personaggi della TV, dello sport e dei social media, senza alcun pilota professionista - comprendeva solo il giornalista olandese di F1 Jacky Martens, il motorista Red Bull Lewis Osler e lo YouTuber Zac Alsop. A tutti e tre è stato concesso un «giro veloce» extra, durante il quale potevano tagliare una curva del tracciato per cercare di resistere più a lungo a Verstappen. Ma lui li ha comunque raggiunti e superati.