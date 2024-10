Maxi incidente alla Nascar, coinvolte 28 auto in gara su 40 su un circuito ovale in Alabama

Il più grande incidente di sempre nella storia della Nascar si è verificato nei giorni scorsi sul circuito ovale di Talladega, in Alabama. Coinvolte almeno di 28 delle 40 vetture in gara a cinque giri dalla fine. Un tamponamento fra le auto in testa al gruppo ne ha provocati altri a catena, dando vita a una carambola tanto impressionante quanto spettacolare. Inevitabile la sospensione della corsa, che quando è poi ripartita ha visto assegnare la vittoria a Ricky Stenhouse Jr.