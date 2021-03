Formula 1, Mazepin “il Terribile” al debutto tra le critiche: «Pronto a dimostrare che non sono così»

ROMA – Illudendosi forse di potersi permettere di tutto, giacché in possesso di enormi quantità di denari, Nikita Dmitryevich Mazepin si distingue puntualmente dalla massa poiché bravissimo a dimostrare di non aver capito un bel nulla. Male? Malissimo. Per i miliardi di persone che non l’hanno mai sentito nemmeno nominare per sbaglio, Mazepin è un ragazzotto russo di 22 anni che – solo grazie al ricchissimo papà Dmitry – nella vita fa, o gioca a fare, il pilota di Formula 1. O meglio....

