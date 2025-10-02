McLaren, la battaglia per il titolo si riapre. Norris: «Fiducia per Singapore, Verstappen non è fuori gioco»

«Qui ho fatto una gara molto buona un anno fa. Mi è sempre piaciuto venire a Marina Bay, anche se il meteo stavolta sembra meno buono. Verstappen può darci filo da torcere, viste le sue ultime vittorie, e questa è una pista dove le Red Bull sono forti. Può ancora vincere il Mondiale? La possibilità c'è, non è zero». Lo ha detto Lando Norris nella conferenza stampa in vista del Gp di Singapore, dove prevede che anche Ferrari e Mercedes possano essere insidiose per le McLaren. Il team britannico è vicinissimo a conquistare il titolo costruttori e Norris dà atto che «in questa stagione abbiamo avuto la macchina migliore, salvo qualche eccezione», sottolineando però anche che la McLaren ha «potuto contare anche su due ottimi piloti». «Non ci sono altri team che hanno avuto piloti sempre all'altezza in ogni weekend come me e Oscar - ha tenuto a ribadire -. Siamo finiti spesso davanti agli altri».