McLaren, ecco la nuova Hypercar per Le Mans: correrà nel 2027. Élite di clienti potrà guidarla e ne seguirà lo sviluppo

Anche McLaren farà parte dei costruttori che correranno nel Wec nel 2027, con l'intenzione di rivivere l'esperienza del 1995, quando conquistò la 24 Ore di Le Mans al primo tentativo con la F1 GTR. Allo sviluppo della nuova Hypercar, della quale sono state diffuse le prime immagini ufficiali, potranno assistere alcuni selezionatissimi clienti che, oltre a vivere un'esperienza immersiva delle fasi di crescita della vettura in pista, avranno la possibilità di possedere una versa Hypercar LMDh realizzata per il mondiale endurance.

Nello specifico, i clienti in questione avranno pieno accesso dietro le quinte del programma LMDh di McLaren Racing e diventeranno parte della storia del brand, anche nel corso della 24 Ore di Le Mans del 2027. Inoltre, potranno usufruire di un programma di due anni con sessioni in pista su alcuni dei migliori circuiti del mondo attraverso la formula «arrive-and-drive» che comprende il supporto di una vera squadra ai box, con tanto di ingegneri di pista e di un pilota professionista, per avere tutte le indicazioni del caso.

In questo modo, avranno la possibilità di guidare al meglio una vera Hypercar per Le Mans, che sarà realizzata in collaborazione con Dallara, e sarà spinta da una power-unit ibrida, in cui il motore termico sarà un V6 biturbo.