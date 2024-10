McLaren, in livrea papaya le "frecce arancioni" della Stagione 11. Sam Bird: «La mia nuova famiglia»

«La nostra livrea per la prossima stagione è una dimostrazione dell'evoluzione del Neom McLaren Formula E Team nel corso delle ultime due stagioni», assicura Jan James, amministratore delegato e Team Principal della scuderia. L'artefice dei successi delle “frecce d'argento” elettriche di Mercedes (ha portato al titolo iridato non solo il team, ma anche entrambi i suoi piloti, Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne), ha fatto esordire nel mondiale a zero emissioni un altro costruttore importante grazie al sostegno della Neom, la città saudita progettata per essere quella “perfetta” per un futuro sostenibile.

I sibilanti “missili arancioni”, il colore di riferimento resta il papaya, abbinato al nero, sono stati riverniciati sulla base delle nuova configurazione, anche aerodinamica, della monoposto Gen3 Evo che traghetta il mondiale a zero emissioni verso una nuova dimensione. Ossia la trazione integrale – grazie al motore anteriore adottato in precedenza per la rigenerazione dell'energia è consentita per il momento in qualifica, partenza e in fase di Attack Mode – che assicura un'accelerazione da 0 a 100 km/h, inferiore del 30% a quella dei bolidi ibridi della classe regina del motorsport, la Formula 1.

Sulle monoposto compare il nome di qualche sponsor in più, tipo quello della giapponese Tdk (partner ufficiale della scdueria), ma l'impostazione cromatica rimane sostanzialmente invariata e permette di distinguere bene la squadra nell'arcobaleno delle tinte scelte dalle altre squadre che animano il mondiale politicamente corretto. In due campionati, la squadra cliente dalla Nissan, è già riuscita a salire tre volte sul podio e anche a vincere un ePrix.

«Non vedo l’ora che cominci la mia seconda stagione con questa scuderia – dice Sam Bird, uno dei “senatori” della Formula E, che in Brasile (dove il 7 dicembre comincia il campionato numero 11), aveva regalato alla Neom McLaren il primo successo come squadra e alla Nissan il primo come costruttore – È diventata come una famiglia per me, e credo che insieme potremo realizzare cose ancora migliori nel prossimo futuro». «Sono entusiasta di correre al fianco di Sam in questa stagione e sono sicuro che imparerò molto da lui – sorride Taylor Barnard, la giovanissima guida ingaggiata al posto di Jake Hughes, approdato in Maserati – È uno dei piloti più esperti sulla griglia e spero che insieme potremo riuscire a raccogliere molti punti e qualche trofeo».