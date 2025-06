McLaren, Piastri: «La collisione con Norris? accetto le sue scuse» Norris: «Contento di non avergli rovinato la gara»

Niente podio per la prima volta quest'anno, al decimo gran premio per la McLaren. Né la vettura di Oscar Piastri e tantomeno quella di Lando Norris sono riuscite a piazzarsi nei primi posti anche a causa della collisione fra le due vetture 'papaya' verificatasi al 67/o dei 70 giri in programma nel gop del, Canada. Incidente del quale poi Norris si è assunto la colpa. «Non è l'ideale per nessuno - il commento di Piastri -. Non ho visto l'incidente, quindi non so esattamente cosa sia successo, ma se Lando si è assunto la piena responsabilità, allora immagino che sia andata così. È stata una gara un po' complicata in generale e non un finale ideale». Sul suo duello con Norris, ha aggiunto: "È stato corretto, ma lui ha fatto un sorpasso piuttosto ampio in curva 10, io ho resistito alla chicane. È stata sicuramente una battaglia dura, ma pulita fino a quel momento. Non ho visto l'incidente, ma non credo ci fossero cattive intenzioni. Credo sia stato solo un episodio sfortunato, in realtà. Andrò a dare un'occhiata: stiamo entrambi lottando per un campionato del mondo e sono molto grato alla squadra per averci permesso di correre. Non mi aspetto che questo cambi qualcosa in questo senso».

Ma Piastri è rimasto deluso dalla gara nel complesso. «Penso che il nostro ritmo fosse buono - ha spiegato -, ma non la gara che mi aspettavo, visto il brutto inizio che ci ha in qualche modo 'cementato' al quarto posto. Non credo che avessimo abbastanza vantaggio per fare altro». E ora che succede nella lotta per il titolo? «Per me, questo fine settimana non è stato abbastanza buono ed è ancora troppo presto per pensare che sia un vantaggio - ha risposto - o qualcosa del genere. C'è ancora molta strada da fare in questa stagione e dobbiamo cercare di migliorare nel complesso». Norris non ha terminato la gara e, come detto, si è assunto la responsabilità dell'incidente. «Non c'è nessuno da incolpare se non me stesso - le sue parole -, quindi mi scuso con tutta la squadra e anche con Oscar per aver tentato qualcosa di un po' troppo sciocco. Sono contento di non avergli rovinato la gara e sì, mi scuso con la squadra. Queste sono le corse ed è semplicemente sciocco da parte mia. Quindi andrò a letto stasera, mi scuso con tutti e andrò avanti».