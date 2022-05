McLaren scioglie le riserve, entra nel mondiale elettrico dalla prossima stagione con la scuderia rilevata da Mercedes

BERLINO – Dopo Maserati, la Formula “guadagna” anche McLaren. La scuderia britannica ha ufficializzato il suo ingresso nel mondiale elettrico a partire dalla prossima stagione, quella che apre l'era della Gen3, le nuove e più potenti monoposto. McLaren si era assicurata un'opzione per la partecipazione alla Formula E già nel gennaio del 2021, ma le riserve sono state sciolte solo oggi a Berlino, alla viglia di un nuovo fine settimana di gare, dopo che aveva già deciso la partecipazione la Extreme E, la serie riservata ai Suv a zero emissioni.

L'operazione è stata portata a termine dalla McLaren Racing come era già stato largamente anticipato, ossia rilevando la scuderia che Mercedes-Benz aveva trasferito lo scorso anno nel Regno Unito, a Brackley. Nell'annunciare il proprio ritiro, del resto, la stessa casa con la Stella aveva tenuto aperti spiragli circa una possibile “ricollocazione” della squadra. «L'ambizione di McLaren è da sempre quella di misurarsi con i migliori e di essere ai vertici in campo tecnologico – ha spiegato il Ceo Zak Brown – E la Formula E rispetta questi criteri, come le altre classi cui prendiamo parte». Oltre che in Formula 1, il team d'Oltremanica è impegnato anche nell'IndyCar.

L'attuale team principal della Mercedes Eq, Ian James, resterà alla guida della scuderia anche con il nuovo assetto societario. D'altro canto non ci sarebbe ragione per sostituirlo: è in testa al campionato con Stoffel Vandoorne e con la squadra e detiene entrambi i titoli dello scorso anno (quello individuale con Nyck de Vries). Il futuro dei due piloti appare più incerto. Il belga viene “trattato” come possibile partente con destinazione Dragon, la scuderia che ha ingaggiato Antonio Giovinazzi e, soprattutto, quella che potrebbe avviare una nuova collaborazione con Ds.

A proposito dell'olandese si parla ancora di un possibile passaggio alla Formula 1, ma con la Williams. Per il momento si tratta ancora di indiscrezioni, anche se quelle circa le squadre hanno finora trovato puntuale conferma. Manca ancora l'ufficialità in relazione al powertrain, per il quale McLaren si potrebbe rivolgere alla Nissan. Dopo gli addi di Audi e Bmw la passata stagione e quello di Mercedes alla fine di questa, dalla prossima la Formula E torna a 12 squadre, il massimo possibile. È una buona notizia per lo spettacolo e, forse anche per effetto del tetto sui costi, per la credibilità del campionato elettrico, incrinata dai ritiri di tre costruttori premium tedeschi.