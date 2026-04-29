Wec, la nuova hypercar McLaren si chiama MCL-HY. Sarà il ritorno del brand inglese nella categoria regina

Mentre il campionato mondiale endurance, il Wec, ha appena archiviato il primo appuntamento stagionale, quello di Imola, McLaren Racing ha annunciato il nome della vettura con cui tornerà a correre nella categoria hypercar, la più prestigiosa delle gare di durata attraverso un teaser che mostra dettagli del frontale. Infatti, i due prototipi della casa di Woking saranno identificati dalla denominazione MCL-HY. La livrea di prova sarà svelata il 4 maggio, prima del debutto in pista, mentre il nome riprende il prefisso MCL, utilizzato nella massima formula, a cui si aggiunge la sigla HY.

Con questa vettura si rinnova il duello con Ferrari, replicando nel contesto del Wec una sfida che, da anni, anima la F1. Inoltre, il brand inglese torna nelle gare endurance con l'obiettivo di rinverdire i fasti della vittoria maturata in occasione della 24 Ore di Le Mans del 1995. Parallelamente alla versione da corsa, ci sarà la variante esclusiva per la pista, denominata la MCL-HY GTR, sviluppata in collaborazione con McLaren Automotive, che rientra nel programma di track day «Project: Endurance» «Riportare il nome McLaren ai vertici delle corse è un traguardo importantissimo - ha dichiarato James Barclay, direttore esecutivo di McLaren Endurance Racing - stiamo vivendo un'epoca d'oro per le corse di auto sportive e la categoria hypercar continua a riscuotere un enorme successo».