McLaren, Stella fa mea culpa: «Persi punti importanti, ci scusiamo con Lando e Oscar»

«Ci scusiamo con Lando e Oscar per la perdita di punti oggi, in un momento critico della loro corsa al campionato, dopo due ottime prestazioni per tutto il weekend»: la McLaren, per bocca del suo team principal, Andrea Stella, si scusa col Norris, leader del mondiale piloti, e Piastri, ora secondo pari meriti con Verstappen, per la squalifica dal Gp di Las Vegas per irregolarita' nel fondo delle monoposto. «Come team, ci scusiamo anche con i nostri partner e tifosi, il cui supporto è fondamentale. Sebbene questo risultato sia estremamente deludente, rimaniamo concentrati sulle ultime due gare della stagione». Molto deluso Norri, che mantiene 34 punti di vantaggio sulla coppia di inseguitori. "È frustrante perdere così tanti punti», ha detto. «Come squadra, puntiamo sempre a ottenere il massimo delle prestazioni possibili e oggi chiaramente non siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio. Nulla di ciò che posso fare cambierà la situazione; ora la concentrazione si sposta sul Qatar, dove punteremo a scendere in pista e offrire la migliore prestazione possibile in ogni sessione».