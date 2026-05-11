Mekies (Red Bull): «Puntiamo a tornare al vertice nel 2027, Verstappen al centro del progetto»

Il team Red Bull di Formula 1 punta a tornare al vertice nel 2027. Lo afferma il suo team principal francese Laurent Mekies, smentendo le voci di un possibile addio del quattro volte campione del mondo Max Verstappen. In un'intervista all'AFP, l'ingegnere 49enne, succeduto al britannico Christian Horner meno di un anno fa, afferma inoltre che il giovane parigino Isack Hadjar è «solido» e «perfettamente integrato» nella squadra, che ha vinto il campionato del mondo costruttori per sei volte, le ultime nel 2022 e nel 2023 con Verstappen. L'olandese ha sfiorato il quinto titolo lo scorso anno, ma l'inizio del 2026 è stato difficile per la Red Bull: Verstappen è settimo, Hadjar quattordicesimo, e il team è molto indietro rispetto a Mercedes, Ferrari e McLaren nella classifica provvisoria dopo quattro Gran Premi.

«Non siamo riusciti a dare a Max e Isack una vettura con la costanza necessaria per avere la fiducia di spingere», ammette Laurent Mekies a margine dello «storico» Gran Premio di Francia a Le Castellet, un weekend di gara sul circuito Paul Ricard dove leggende del passato e del presente -Alain Prost, Jacques Villeneuve, Isack Hadjar e Pierre Gasly- hanno testato vetture dagli anni '70 al 2000. Interrogato su un ritorno al vertice quest'anno e nel 2027, il team principal della Red Bull riconosce che «non ci siamo ancora».

Laurent Mekies sottolinea che il team britannico si è dotato quest'anno di una propria power unit ibrida sviluppata con Ford, abbandonando il motore Honda. «Il nostro punto di partenza in termini di competitività è naturalmente modesto», afferma l'ex vice team principal della Scuderia Ferrari. Grazie agli aggiustamenti al controverso regolamento tecnico relativo ai motori ibridi 50/50, Verstappen ha concluso al quinto posto il Gran Premio di Miami all'inizio di maggio. «Questo significa che siamo tornati a lottare per la vittoria? No!", dichiara Laurent Mekies. «Non ci siamo ancora, ma ci arriveremo».

Questo accadrà con Max Verstappen, che da mesi si scaglia contro i motori ibridi, arrivando persino a minacciare di lasciare la F1? «Max è al centro del progetto. È con noi su tutte le questioni. È coinvolto in tutte le nostre decisioni strategiche per il futuro», risponde Laurent Mekies. E, sottolinea, «abbiamo appena festeggiato i dieci anni di Max con Oracle Red Bull Racing». Quindi, «finché riusciremo, come il team ha fatto anno dopo anno, a fornirgli una macchina veloce, vedrete Max sorridere», promette il team principal, la cui scuderia è di proprietà del colosso austriaco e thailandese delle energy drink Red Bull. Mentre Verstappen partecipa a numerose gare di durata GT e il capo di Ford Performance Motorsport, Mark Rushbrook, ha accennato alla stampa a una sua possibile partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, Laurent Mekies smentisce queste voci: «In Formula 1, il clamore mediatico cambia a seconda che si abbia un weekend positivo o negativo».

Il francese, che ha trascorso gran parte della sua carriera con i team del gruppo Red Bull - Toro Rosso, Racing Bulls e Red Bull Racing, che dirige da luglio - si dimostra altrettanto fiducioso nei confronti di Hadjar, alla sua seconda stagione in F1 e alla prima al fianco di Verstappen. Nonostante solo quattro punti in classifica e un ritiro dovuto a un incidente a Miami, «Isack ha avuto un ottimo inizio di stagione (...) Vive a Londra. È con noi ogni settimana al simulatore. È estremamente ben integrato nel team», difende il capo del ventunenne che è arrivato a Castellet per godersi la sua aura e guidare una Red Bull del 2011 con un motore Renault aspirato con cui il tedesco Sebastian Vettel all'epoca dominava la competizione.