Mercato piloti - Gasly si avvicina all'Alpine, De Vries a sorpresa va verso l'Alpha Tauri e la Williams pensa a Sargeant

Ci riserva qualche sorpresa di fine stagione il mercato piloti del Mondiale F1. Da Singapore, dove tutti sono già atterrati per disputare la 17esima prova del campionato, arriva la notizia non confermata del probabile ingaggio di Pierre Gasly da parte del team Alpine. Ieri avevamo scritto del cosiddetto "casting" tenuto dalla Alpine a Budapest con i piloti Antonio Giovinazzi, Nyck De Vries e Jack Doohan, ma evidentemente o la scelta era già stata compiuta (e quei tre giorni di prove che hanno comportato un notevole sforzo economico risultano essere incomprensibili) oppure il team non ha avuto i riscontri che si attendeva.

Rimane il fatto che l'abbandono di Gasly dal gruppo Red Bull e dal team Alpha Tauri, crea scompiglio. De Vries ha confermato di avere incontrato Helmut Marko nei giorni scorsi e proprio il team di Faenza pare ora la destinazione probabile dell'olandese di 27 anni che ha debuttato in F1 a Monza con la Williams concludendo subito in zona punti. De Vries, già campione Formula 2 e Formula E, pilota Mercedes, nonostante la notevole prestazione offerta nel GP d'Italia dove aveva sostituito Alexander Albon colpito da appendicite acuta, non sarebbe però nel mirino della dirigenza del team diretto da Jost Capito.

La dirigenza infatti è americana, Dorilton Capital, e vedrebbe di buon occhio schierare un pilota a stelle e strisce, soprattutto dopo le mille polemiche che si sono scatenate riguardo la mancata super licenza al pilota Indycar Colton Hertta. Polemiche scaturite dai colleghi americani di Herta in cui alcuni affermavano che la F1 non vuole piloti USA. Il candidato per la Williams è Logan Sargeant, parte della Academy della squadra inglese, e terzo nel campionato F2. Sargeant deva concludere la stagione tra i primi cinque (mancano le due gare di Abu DhabI) per avere la super licenza e non pare cosa impossibile.

Insomma, ribaltoni assoluti con un pilota Red Bull che finirebbe in Alpine, un pilota Mercedes che andrebbe nella squadra Junior del gruppo Red Bull. E qui si potrebbe aprire una parentesi per quel che concerne il comportamento di Marko. Lui ha sempre cercato giovani talenti lanciandoli con grande successo in F1, ma prima con il super esperto Sergio Perez ingaggiato dalla Red Bull ed ora con il 27enne De Vries che va verso il team Alpha Tauri il cui ruolo è sempre stato quello di svezzare i giovanissimi, viene da sorridere su questa nuova politica "aziendale".

Attendiamo allora i prossimi giorni per verificare se queste voci saranno seguite da conferme. Rimane incerto il solo sedile di Mick Schumacher nel team Haas. Qualche settimana fa, pareva che per il tedesco non vi fossero possibilità di rimanere in F1, ma le sue prestazioni sono migliorate, per lui hanno speso parole importanti Ross Brawn e Stefano Domenicali di Liberty Media. Un appoggio mica da ridere che potrebbe convincere Gene Haas a puntare ancora su Schumacher, con buona pace di Giovinazzi che sperava di recuperare un sedile per il 2023.