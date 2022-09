Mercato piloti - Zhou confermato dalla Sauber Alfa Romeo al fianco di Bottas per la prossima stagione

Un altro anno di F1 per Guan Yu Zhou. Il cinese, approdato nel Mondiale quest'anno con la Sauber Alfa Romeo, era balzato agli onori delle cronache per il cospicuo budget portato in dote al team con sede in Svizzera (si parlava di 30 milioni di dollari). Ma nel corso della stagione, Zhou, che proveniva da buone annate in Formula 2, si è fatto valere cancellando l'antipatico, ma pur vero, appellativo di pilota che si è comprato il sedile. Tra l'altro, a spese del nostro Antonio Giovinazzi. Primo cinese nella storia a correre e prendere anche punti nel Mondiale F1 (sono 6, miglior risultato l'ottavo posto a Montreal), Zhou è cresciuto di gara in gara arrivando anche a mettersi alle spalle il ben più quotato ed esperto compagno di squadra Valtteri Bottas. Nel mondo poi si è fatto conoscere... per l'incredibile incidente di Silverstone, quando subito dopo la partenza, urtatosi con altre monoposto, ha capotato volando contro le barriere di protezione, ma uscendone senza alcuna ferita o contusione.

Il team principal Frederic Vasseur ha dichiarato: "Sapevamo che fosse veloce, ma il modo in cui si è adattato in fretta alla F1 è stata una delle sorprese più belle del nostro campionato. Dal primo giorno, mi ha impressionato con la sua attitudine al lavoro. Inoltre è davvero un bravo ragazzo, in squadra è apprezzato da tutti per la sua personalità e per il suo approccio. Ha avuto l'umiltà di porre domande e di imparare, sia dagli ingegneri che da Valtteri, e l'intelligenza di applicare le informazioni ricevute per crescere di gara in gara. Per la prossima stagione potrà contare su questa esperienza, e sono sicuro che farà un altro salto in avanti". Per Zhou la possibilità quindi di aumentare la propria esperienza in F1 pur con un team che dal punto di vista tecnico quest'anno non ha attraversato una facile stagione nonostante la presenza del finlandese Bottas. La Sauber infatti, nella classifica costruttori è sesta con 52 punti, ma deve guardarsi le spalle da Haas e Alpha Tauri, mentre ormai imprendibili sono McLaren e Alpine, nettamente davanti.