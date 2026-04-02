Mercedes: al Nürburgring per testare la nuova AMG GT3 e la Black Series

NÜRBURGRING – Non solo Formula 1, Mercedes è al lavoro anche per il futuro sportivo nel mondo delle competizioni Gran Turismo. La Casa di Affalterbach sta infatti sviluppando la nuova AMG GT3 che farà il suo debutto ufficiale la prossima stagione. Ma, cosa ancora più interessante, la vettura tedesca è scesa in pista sul circuito del Nürburgring al fianco della GT Black Series, la sportiva stradale che fa da base proprio alla GT3.

Le prime immagini ufficiali diffuse da Mercedes mostrano infatti le due vetture ancora camuffate, ma ormai vicine alla configurazione definitiva. La scelta di sviluppare assieme le auto sottolinea innanzitutto il forte legame che lega AMG al mondo della pista ma anche il lavoro svolto dai tecnici tedeschi che hanno cercato di portare avanti di pari passo entrambi i progetti. Un approccio, quello della Casa teutonica, che consente di trasferire soluzioni tecniche e filosofie progettuali da un ambito all’altro, migliorando sia le prestazioni in pista che l’esperienza su strada.

Alla base della nuova GT3 ritroviamo la Concept AMG GT Track Sport, un’auto laboratorio che ha permesso agli ingegneri di esplorare soluzioni estreme già nelle prime fasi di sviluppo. Questo prototipo ha rappresentato una piattaforma di test avanzata, grazie alla quale è stato possibile valutare configurazioni aerodinamiche, assetti e soluzioni meccaniche senza i vincoli immediati di un regolamento sportivo. Da questa base è poi nata la vettura destinata alle competizioni, che ha iniziato il proprio percorso in pista lo scorso ottobre sul circuito interno di Immendingen.

Conclusa questa prima fase di validazione, il programma di sviluppo si è rapidamente intensificato, spostandosi su tracciati molto diversi tra loro. Il lavoro è proseguito sul circuito di Bilster Berg, in Germania, per poi trasferirsi in Portogallo a Portimão e successivamente sul tracciato spagnolo di Monteblanco. Ora il test al Nürburgring e in particolare sul temibile Nordschleife, vero e proprio banco di prova per mettere alla frusta le vetture sia in termini di efficienza meccanica, come bilanciamento e comportamento dinamico, che dal punto di vista dell’affidabilità.

La futura Black Series (in livrea mimetica nero-gialla) sarà destinata a rappresentare il vertice delle performance per Mercedes AMG, come confermato da Michael Schiebe, responsabile di Produzione: «Stiamo sviluppando la Black Series più estrema di sempre. La base di tutto questo è la Concept AMG GT Track Sport: un prototipo che, sin dall’inizio, è stato ben più di un semplice concept. È il nostro impegno inequivocabile verso le massime prestazioni, una promessa sia per la pista che per la strada. Sviluppiamo auto per superare le aspettative ed è esattamente ciò che faranno la futura Black Series e la nuova GT3».

Il nome Black Series non è nuovo nella storia AMG. Rappresenta, infatti, quasi una sorta di brand riservato alle versioni più estreme e orientate alla pista, pur mantenendo l’omologazione stradale. Le sue radici affondano in una tradizione che unisce motorsport e produzione, con l’obiettivo di trasferire direttamente su strada il DNA delle corse. La stretta connessione tra i due modelli sarà evidente anche dal punto di vista tecnico oltre che visivo.

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes AMG Motorsport, ha dichiarato: «Con la presentazione del concept, possiamo ora dare ufficialmente il nome alla nuova Mercedes-AMG GT3, con la quale intendiamo continuare la storia di successo nel Customer Racing per Mercedes-AMG Motorsport. Il nostro obiettivo è presentare ancora una volta un mezzo che definisca lo standard di riferimento. Abbiamo già acquisito importanti informazioni dai primi test. Stiamo ora entrando nella fase successiva di sviluppo ed effettueremo test anche su circuiti rilevanti per la GT Sport»,

Le parole di Sagemüller sintetizzano perfettamente l’ambizione del progetto: non solo raccogliere l’eredità della attuale GT3 Evo, impegnata in pista dal 2020 e tra le più longeve e vincenti vetture GT3, ma alzare ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni, affidabilità e competitività. L’obiettivo dichiarato è quello di portare la nuova GT3 al debutto agonistico entro il 2027, consolidando una tradizione vincente iniziata con la SLS AMG GT3 e proseguita con la generazione attuale.